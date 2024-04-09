Шварцман, Эйткен и Мэлоуни выступят на тестах новичков «Формулы E»
Резервный пилот «Феррари» в «Формуле-1» Роберт Шварцман вновь сядет за руль машины «Формулы E».
Шварцман проведет тесты новичков, которые состоятся в ближайшую пятницу, 12 апреля, за команду «ДС Пенске». Роберт уже участвовал в тестах «Формулы E» в прошлом году.
Также в заездах примут участие другие известные спортсмены: экс-пилот «Ф-1» Джек Эйткен («Энвижн»), лидер «Формулы-2» Зейн Мэлоуни («Андретти»), чемпион ДТМ 2022 года Шелдон ван дер Линде («Ягуар»).
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