Шварцман, Эйткен и Мэлоуни выступят на тестах новичков «Формулы E»

Теги Феррари ДТМ Формула-1 Пенске Формула-2 Андретти Автоспорт Формула E Джек Эйткен Роберт Шварцман Ягуар Формула E Энвижн Зейн Мэлоуни Авто

Резервный пилот «Феррари» в «Формуле-1» Роберт Шварцман вновь сядет за руль машины «Формулы E».

Шварцман проведет тесты новичков, которые состоятся в ближайшую пятницу, 12 апреля, за команду «ДС Пенске». Роберт уже участвовал в тестах «Формулы E» в прошлом году.

Также в заездах примут участие другие известные спортсмены: экс-пилот «Ф-1» Джек Эйткен («Энвижн»), лидер «Формулы-2» Зейн Мэлоуни («Андретти»), чемпион ДТМ 2022 года Шелдон ван дер Линде («Ягуар»).

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