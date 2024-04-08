Питер Кеньон присоединился к «Уильямсу» в качестве финансового советника

Теги Уильямс Манчестер Юнайтед Челси Мидлсбро Питер Кеньон Формула-1 Авто

Питер Кеньон будет работать в «Уильямсе».

В прошлом Кеньон долгое время работал в английском футболе, где занимал должность исполнительного директора в «Манчестер Юнайтед», а затем в «Челси». Позже Кеньон еще три года проработал в «Мидлсбро».

В «Уильямсе» Кеньон займет должность финансового советника и будет помогать работе совета директоров компании. Основным направлением работы станет повышение эффективности коммерческой деятельности.

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Спасибо за то, что показал как правильно запускать новый проект в Челси, легенда
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