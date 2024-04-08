Феттель может выступить в гиперкаре WEC уже в 2024-м и провести «24 часа Ле-Мана» в 2025-м (Motorsport-Total)

Феттель рассматривает возвращение в гонки высочайшего уровня.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель, возможно, уже в этом году проведет этап в чемпионате мира по гонкам на выносливость ( ).

По информации Motorsport-Total.com, возвращение немца в «Ф-1» крайне маловероятно. Ни одна из топ-команд не испытывает серьезного интереса к Феттелю. В то же время пилот вряд ли пожертвует временем с семьей ради гонок за скромный коллектив.

Выступления Себастьяна в WEC – реалистичный вариант возобновления карьеры. В марте спортсмен провел тесты гиперкара «Порше» 963. Немецкое издание сообщает, что для первой обкатки Феттель пилотировал вполне стабильно и показал приличный результат.

Неизвестно, получит ли пилот место в «Порше» на «24 часах Ле-Мана» 2024 года. Более вероятно, что Себ выступит в одной из шестичасовых гонок в текущем сезоне.

По информации портала, «Порше» всерьез рассматривает участие Феттеля в «24 часах Ле-Мана» 2025 года в классе гиперкаров.

Феттель провел тесты гиперкара «Порше» и проехал 581 км

Себастьян Феттель о вероятности возобновления карьеры: «Я просто общаюсь с Тото Вольффом. Не знаю, можно ли это квалифицировать как общение с «Мерседесом»