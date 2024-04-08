Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Лучший круг Ферстаппена стал ударом для паддока, все думали: «Что за #####»

Быстрейший круг Ферстаппена поразил «Формулу-1», заявил комментатор Плой.

Джек Плой, комментирующий гонки «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sport, высказался о том, что пилот « » проехал быстрейший круг Гран-при Японии в конце заезда и заработал бонусный балл.

«То, что он сделал на предпоследнем круге на старых шинах «хард», стало ударом для всего паддока. Это и правда не очень здорово.

Все стояли и думали: «Что за #####». Этот парень, на старых покрышках, в конце гонки… Это просто невозможно», – заявил Плой.

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