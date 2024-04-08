Нидерландский комментатор «Ф-1»: «Лучший круг Ферстаппена стал ударом для паддока, все думали: «Что за #####»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен брань контент Авто

Быстрейший круг Ферстаппена поразил «Формулу-1», заявил комментатор Плой.

Джек Плой, комментирующий гонки «Формулы-1» на нидерландском Ziggo Sport, высказался о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал быстрейший круг Гран-при Японии в конце заезда и заработал бонусный балл.

«То, что он сделал на предпоследнем круге на старых шинах «хард», стало ударом для всего паддока. Это и правда не очень здорово.

Все стояли и думали: «Что за #####». Этот парень, на старых покрышках, в конце гонки… Это просто невозможно», – заявил Плой.

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7 комментариев
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Леклер в Саудовской Аравии на последнем круге зафастлапил на старых хардах. и никто за сердце в паддоке не хватался и не думал, как же доминирует этот парень, он непобедимый
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Все стояли и думали: «Что за #####». Этот парень, на старых покрышках, в конце гонки… Это просто невозможно»

С космовозом всё возможно. При доминировании Мерседеса такое не раз было.
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все думали: «Что за #####» далее следует непереводимая игра слов...... Я тоже когда смотрю на РБ думаю "на ### в паддоке эта команда? Выпилить ее в ##### и всем сразу станет хорошо
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Паддок и фанаты уже третий сезон думают "Что за *****?" 😅
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