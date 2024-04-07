Тото Вольфф: «Не знаю, какие у вас ощущения от просмотра гонки, я слежу только за нашими болидами»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Вольфф рассказал, на что обращает внимание во время гонок.

Руководитель «Мерседеса» считает, что Макс Ферстаппен заслуженно выигрывает гонки и титулы, и верит, что нынешний сезон зрелищнее прошлых.

«Я бы не сказал, что все это несправедливо, потому что те, кто впереди, заслуживают победы. В этом году никто не догонит Макса. Его пилотаж и его болид великолепны. Видно, как он отлично работает с шинами.

В целом этот сезон лучше предыдущих. Здесь столько борьбы. Надеюсь, мы сможем догнать «Макларен» и «Феррари» и побороться за второе место. Таков нынешний год. В прошлом году было по-другому – мы были вторыми.

Не знаю, какие у вас ощущения от просмотра гонки, я слежу только за нашими болидами, так что никогда не имею полного представления о том, что происходит на других частях трассы. Но я уверен, что отрывы между третьим, вторым и восьмым местом незначительные.

Будет много всего, и нам просто нужно лучше работать, чтобы подарить зрителям более увлекательное зрелище и в конце концов побороться с остальными», – сказал Вольфф.  

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