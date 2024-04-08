Кристиан Хорнер: «Перес не выглядел как отец троих детей, когда обгонял в 130R»

Теги Гран-при Японии Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Авто

Хорнера удивила смелость Переса в Сузуке.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил маневры Серхио Переса, который обгонял пилотов «Мерседеса» в высокоскоростном повороте 130R на Гран-при Японии.

«Я считаю, Чеко провел особенно сильный уик-энд. Квалифицировался в десятой от напарника, гоночный темп был сильным, пришлось прорываться сквозь трафик.

Была пара моментов – должен признать, я закрывал глаза, когда он был в 130 R… Нужно ли совершать обгон там? Нельзя ли подождать прямой? Он не выглядел как отец троих детей, когда совершал тот маневр.

Я считаю, что его уверенность в себе высока, он сосредоточен на работе, ему комфортно в команде. И он знает, что контракт истекает в конце гонка. Судьба места зависит от него, он очень популярен в команде и начал сезон наилучшим образом», – заявил Хорнер.

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