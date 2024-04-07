Серхио Перес: «Полагаю, что в течение месяца точно узнаю, чем буду заниматься в следующем году»

Теги Гран-при Японии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес надеется определиться в своим будущим в течении месяца.

Пилот «Ред Булл» на данный момент не знает, где продолжит карьеру – его контракт с австрийской командой рассчитан до конца года.

При этом в руководстве «Ред Булл» заявляли о готовности продолжить сотрудничество с Пересом, если торт начнет демонстрировать хорошие и стабильные выступления.

«Нет, я не чувствую какого-то давления. Я совершенно спокоен. Это мой 14-й сезон в «Формуле-1», и что бы ни случилось дальше…Я в любом случае доволен тем, чего на данный момент добился в своей карьере.

Я считаю, что решение мое будущего – это вопрос времени. Ситуация на рынке пилотов уже пришла в движение. И в ближайшие несколько недель новостей должно быть много. Я полагаю, что в течение месяца точно узнаю, чем буду заниматься в следующем году», – рассказал Перес.

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4 комментария
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Не вижу смысла быкам его не продлевать, как #2 он свою задачу в принципе выполняет
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Сейчас пока не начал сильно сливать, быстренько продлят .
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если торт начнет демонстрировать хорошие и стабильные выступления, но пока что не торт.
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