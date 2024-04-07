Даниэль Риккардо об аварии с Албоном: «Единичный момент. Я не думаю, мол, «беда не приходит одна»

Риккардо высказался о сходе на первом круге гонки в Сузуке.

Пилот « » завершил Гран-при Японии сразу после старта, столкнувшись с соперником из « » .

«Сегодня был единичный момент. Я не думаю, мол, «вот, блин, этот сезон…», «беда не приходит одна» или что-то подобное. Такое случается.

Когда в году 24 гонки, вероятность стать участником инцидента на первом круге высока. Конечно, это отстой, но я воспринимаю произошедшее как единичный эпизод.

Разумеется, было бы здорово проехать гонку, продемонстрировать какие-то вещи, которые я начал ощущать вчера. Сделаем это в Китае. На самом деле у меня тесты во вторник, так что я наверстаю круги, которые потерял сегодня», – сказал австралиец.

Риккардо прокомментировал не самый удачный выбор покрышек и старт для себя и напарника Юки Цуноды:

«Нас «съели» на «медиуме», безусловно. Странно: казалось, что машины впереди здорово сорвались с места, а у Юки и меня не было сцепления, которого мы ожидали.

Я сразу же увидел, как и Хюлькенберг нас разделяют и объезжают. В первом повороте я находился посередине с Юки и «Альпин» и ко второму подумал, что надо закрепить позицию. И как только я нажал на газ, то все еще испытывал проблемы, и, думаю, Стролл был на внешней – я старался его сдержать.

Когда я пытался вернуться к третьему повороту, там оказался Албон. Я посмотрел его онборд – даже не знаю, хотел ли он там находиться. Но сцепление на «софте» было гораздо лучше, и он думал, что место остается, пока оно не исчезло.

Я его не видел. Я всегда предполагаю, что кто-то находится рядом, это ведь первый круг, поэтому я не пытался использовать всю ширину трассы и поступать совершенно безответственно. Но пространства не хватило.

Учитывая все обстоятельства, я бы стартовал на «софте», если мог бы вернуть время назад. Но хочу отметить, что я хотел начать гонку на «медиуме», я не выступал против этого. Однако сейчас мы понимаем, что «софт» стал бы куда более удачным выбором».

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