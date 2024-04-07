Карлос Сайнс о 3-м месте: «Я очень доволен. Заезд получился тяжелым из-за сильного износа покрышек»

Теги Гран-при Японии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс остался доволен 3-м местом на Гран-при Японии.

Пилот «Феррари» подвел итоги заезда на «Сузуке», отметив, что получил удовольствие от гонки и большого количества совершенных обгонов.

«Я провел хорошую гонку. Я очень доволен, поскольку заезд получился очень тяжелым из-за сильного износа покрышек. Но затем набежали облака и уровень износа шин заметно снизился. И я даже подумал, что стратегия с одним пит-стопом будет быстрее, но мы уже сделали выбор в пользу двух остановок:

Мне пришлось совершить очень много обгонов. Вообще обгонять было непросто, как и всегда на «Сузуке». Тебе нужно идеально пройти последнюю шикану и оптимально выйти на стартовую прямую, чтобы хорошо разогнаться к первому повороту. Да, у меня получалось заканчивать обгоны, но было тяжело».

Также Сайнс рассказал, верил ли в попадание на подиум в тот момент, когда после пит-стопа он оказался позади и Норриса, и Леклера:

«Да, я считал, что все возможно. Но понимал, что вернуться в топ-3 будет очень сложно, особенно учитывая то, с какими трудностями я столкнулся при обгоне «Мерседеса» на втором отрезке и как трудно было преследовать соперников.

Я знал, что мне нужно очень большое преимущество в скорости, чтобы обогнать Ландо и Шарля. В итоге нам удалось. Я был быстр на шинах «хард». И мне понравилось, что эти шины давали мне возможность атаковать и в итоге финишировать на подиуме».

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4 комментария
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Карлос просто воспрял после увольнения, топ год проводит. С Пересом похожая ситуация была, когда он выиграл гонку после непродления в рейсинг поинт и получил место в РБ
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Ответ RusSt
Карлос просто воспрял после увольнения, топ год проводит. С Пересом похожая ситуация была, когда он выиграл гонку после непродления в рейсинг поинт и получил место в РБ
Карлос и в прошлом сезоне был хорош так-то)
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Карлос изменил мое отношению к нему наверное еще в том сезоне, реально показал что он пилот топ уровня и не просто так попал в феррари
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Карлос продолжает безобразничать, обошел обоих пилотов Феррари на трессе)
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