Гельмут Марко: «Борьба будет между «Маклареном», «Феррари» и «Ред Булл» на Гран-при Японии»
Марко предположил, что «Ред Булл» навяжут борьбу в гонке «Формулы-1» в Сузуке.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Японии, который оба гонщика начнут с первого ряда.
«Макларен» наконец набрал скорость. Я считаю, нужно учитывать «Макларен» и «Феррари». Думаю, будет борьба между «Маклареном», «Феррари» и нами», – сказал австриец в интервью ORF.
Марко также поделился мнением о новинках «Ред Булл»:
«Получилось сразу же заставить обновление работать. Тонкая настройка в итоге дала плоды, поэтому мы на первой и второй позициях».
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