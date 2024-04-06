Гельмут Марко: «Борьба будет между «Маклареном», «Феррари» и «Ред Булл» на Гран-при Японии»

Теги Гран-при Японии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко предположил, что «Ред Булл» навяжут борьбу в гонке «Формулы-1» в Сузуке.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при Японии, который оба гонщика начнут с первого ряда.

«Макларен» наконец набрал скорость. Я считаю, нужно учитывать «Макларен» и «Феррари». Думаю, будет борьба между «Маклареном», «Феррари» и нами», – сказал австриец в интервью ORF.

Марко также поделился мнением о новинках «Ред Булл»:

«Получилось сразу же заставить обновление работать. Тонкая настройка в итоге дала плоды, поэтому мы на первой и второй позициях».

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4 комментария
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Вот и до старого Хельмута превозмогательство дошло, борьба с Феррари и Маклареном! Ахахахаха. Вы там случайно с Хаасом бороться не собрались?)) Ой как же уморно все это слушать, ой не могу...... 🖕🖕🖕
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Забыл уточнить, что со стороны Ред Булл будет бороться только Перес
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так коряво и сказал?) исправьте заголовок, больно читать
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Перескоп окончательно оторвался от реальности.
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