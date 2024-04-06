Гельмут Марко: «Борьба будет между «Маклареном», «Феррари» и «Ред Булл» на Гран-при Японии»

Марко предположил, что «Ред Булл» навяжут борьбу в гонке «Формулы-1» в Сузуке.

Советник «Ред Булл» поделился ожиданиями от , который оба гонщика начнут с первого ряда.

«Макларен» наконец набрал скорость. Я считаю, нужно учитывать «Макларен» и «Феррари». Думаю, будет борьба между « », «Феррари» и нами», – сказал австриец в интервью ORF.

Марко также поделился мнением о новинках «Ред Булл»:

«Получилось сразу же заставить обновление работать. Тонкая настройка в итоге дала плоды, поэтому мы на первой и второй позициях».

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