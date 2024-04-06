Серхио Перес: «Я проехал очень хороший круг. К сожалению, этого оказалось недостаточно»

Перес подвел итоги квалификации к .

Пилот «Ред Булл», показавший второе время, отметил, что у него был шанс выиграть поул, и что в гонке он в любом случае постарается побороться за победу.

«Сегодня было близко, я был очень близок к Максу. По ощущениям, я проехал хороший круг. Но вообще было непросто, особенно на финальных кругах. На последней секции трассы было очень легко ошибиться и потерять пару десятых секунды, в последней шикане. Но мы удержались. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно.

Мог ли я обойти Макса в борьбе за поул? Ну, по темпу мы были близки весь уик-энд, в том числе в квалификации. Когда отрывы столь невелики – случиться может что угодно.

Я не очень хорошо вышел из последнего поворота, когда уходил на быстрый круг. Может быть, это все и решило. Но завтра у нас все равно будут хорошие позиции. Сегодня утром наш гоночный темп был не слишком хорош, но мы поработали над машиной, и я надеюсь, что завтра мы продемонстрируем сильное выступление», – рассказал .

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