Шарль Леклер: «Родители Бьянки были очень рады, что я надену шлем в честь Жюля в Японии. Я в «Ф-1» благодаря ему»

Леклер сообщил о реакции родителей Бьянки на особый шлем.

Пилот « » выступает на Гран-при Японии в шлеме, посвященном памяти своего друга и крестного отца .

Гонщик, выступавший за «Марусю», попал в серьезную аварию в Сузуке в 2014 году и скончался через несколько месяцев.

«Когда я надеваю шлем, то всегда просто думаю о происходящем на треке, но, конечно, для меня этот шлем – очень важный сигнал здесь, в Сузуке. Я заранее поговорил с семьей Жюля, с которой я всегда на связи, мы очень близкие друзья.

Родители Жюля были очень рады, что я надену этот шлем именно здесь. Я очень рад, что получилось.

Жюль всегда с нами, его нужно помнить. Если я сегодня в «Формуле-1», то обязан этим ему, я здесь благодаря ему. Для меня очень важно использовать шлем тут. Надеюсь, я проведу отличный уик-энд», – сказал Шарль.

Леклер посвятил шлем Бьянки, попавшему в фатальную аварию 10 лет назад в Японии

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