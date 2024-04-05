Гран-при Японии-2024. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й
Сузука
5 апреля 2024 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.30,056 (18 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,181 (18)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,213 (20)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,474 (18)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,487 (23)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,502 (18)
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,543 (20)
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,109 (23)
9. Юки Цунода («РБ») +1,174 (20)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,184 (22)
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,879 (19)
12. Алекс Албон («Уильямс») +1,887 (18)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,902 (19)
14. Валттери Боттас («Заубер») +1,998 (17)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,999 (17)
16. Аюму Иваса («РБ») +2,047 (22)
17. Пьер Гасли («Альпин») +2,221 (23)
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +2,582 (18)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,747 (21)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +3,148 (10)
Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии
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14-Боттас-медиум
15-Стролл-софт
16-Иваса-софт
17-Гасли-софт
18-Чжоу-медиум
19-Магнуссен-софт
20-Сарджент-медиум