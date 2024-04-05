Шарль Леклер: «Феррари» пока не хватает темпа для борьбы за поул в Японии»

Леклер порассуждал о шансах на поул-позицию в Сузуке.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер надеется удивить соперников в квалификации к Гран-при Японии, хотя признает, что Скудерия уступает « ».

«Мы собрали недостаточно данных за день, многое предстоит понять и узнать. Есть еще некоторые вещи, которые надо попробовать. Надеюсь, завтра дождя не будет, и появится шанс сделать то, что мы хотели.

В первой практике мы проехали не так много, трасса была грязной, скользкой и не особо прорезиненной, так что мы мало что извлекли из отрезка на «харде». На «софте» мы проехали лишь пару кругов. Так что изменений было совсем немного, и еще остаются вопросы, на которые необходимо ответить до квалификации.

Я сделаю все возможное, чтобы воспользоваться ситуацией и, возможно, удивить соперников в квалификации. Естественно, это моя цель. Важно хорошо подготовиться к завтра.

Думаю, пока нам немного не хватает темпа для борьбы за поул, ведь «Ред Булл» всегда выглядит сильно, особенно [Ферстаппен]. Предстоит потрудиться, но, надеюсь, я стану одним из тех пилотов, кто проедет особенный круг в завтрашней квалификации», – заявил монегаск после пятничных тренировок.

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Шарль Леклер: «В «Ф-1» помнят последнюю гонку. Сайнс воспользовался двумя шансами «Феррари», я надеюсь выиграть следующий Гран-при»

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