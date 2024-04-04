Шарль Леклер: «В «Ф-1» помнят последнюю гонку. Сайнс воспользовался двумя шансами «Феррари», я надеюсь выиграть следующий Гран-при»

Леклер ответил критикам, которые сравнивают его с Сайнсом.

Пилот «Феррари» высказался по поводу критических замечаний, с которыми он столкнулся после победы напарника на .

Сайнс, покидающий команду по окончании сезона, остается единственным гонщиком вне « », выигрывавшим с начала 2023 года – ранее он стал сильнейшим в .

«Могу ли я сказать, что [критика] мне нравится? Конечно, нет. Но победы важны, очки в конце сезона еще важнее. Тем не менее, я хочу выиграть гонку, хочу снова побеждать как можно скорее.

Карлос выступил замечательно, когда у нас появились эти два шанса, и теперь я должен отреагировать и, надеюсь, выиграть следующую гонку. Это моя цель, я тружусь изо всех сил.

В конце концов, в «Формуле-1» у людей часто короткая память, все помнят последнюю гонку. Однако, если посмотреть на мои последние восемь-девять Гран-при, то, думаю, я провел их на очень высоком уровне. Тем не менее, в большинстве случаев наш болид не позволял побеждать.

Но это моя работа – пользоваться возможностями, и я не сделал этого в Сингапуре и на последнем этапе. Я продолжу стараться, разумеется. Однако тот факт, что Карлоса не будет в «Феррари» в следующем году, не добавляет давления. Победы всегда были моей целью», – заявил монегаск перед Гран-при Японии.

Леклер полагает, что ключевым моментом этапа в Мельбурне стала собственная ошибка в квалификации:

«До того момента я проводил очень и очень хорошую квалификацию. Думаю, у меня впервые было семь первых рядов подряд, это здорово. Тем не менее, в Австралии я не сделал свою работу в субботу.

В воскресенье я меньше переживал. Полагаю, второй отрезок был довольно сильно подпорчен из-за ситуации в гонке. Пришлось рано заезжать в боксы из-за Ландо [Норриса] и Оскара [Пиастри] в начале заезда.

И второй отрезок вышел очень длинным, так что, конечно, было сложнее работать. Но я считаю, что скорее дело в субботней ошибке».

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