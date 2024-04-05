Льюис Хэмилтон: «Лучшая сессия «Мерседеса» в 2024-м, лучшие ощущения в болиде»

Теги Гран-при Японии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон похвалил «Мерседес» за приятный в управлении болид в Сузуке.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен машиной в пятничных сессиях перед Гран-при Японии.

Семикратный чемпион «Формулы-1» стал пятым в первой практике, результаты второй тренировки оказались нерепрезентативными из-за дождя.

«Отличная сессия, очень хорошая сессия для нас. Пока это лучшая сессия сезона, ощущения в болиде лучшие на данный момент. Так что пока все очень позитивно.

Я был по-настоящему в предвкушении, ведь каждый гонщик любит пилотировать на этой трассе. В последние годы у нас здесь была очень непростая машина, с трудным для управления балансом. Но после тяжелых последних гонок команда прекрасно себя проявила.

Похоже, мы с самого начала были ближе к идеальным настройкам. Я толком ничего не менял. На мой взгляд, сейчас у нас лучше база, стартовая точка. Если мы не будем вносить слишком много изменений и не испортим все, то, думаю, останемся на этих позициях», – заявил Льюис.

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Льюис Хэмилтон: «В «Мерседесе»-2024 есть скорость, я настроен оптимистичнее по отношению к машине»

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2 комментария
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Лучший результат в сезоне у Хэма, и опять слил Расселу.
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Этот оптимизм стал бесить, ничего изменится температура на 0,1 градус или направление и сила ветра, трасса обрезинится и карета превратится в корыто, хотя какая карета , когда эта тачка типа едет она видимо может опережать Астон, когда не едет то не может. Может на каких то трассах смогут бороться с маком например,в любом случае жалкое зрелище от бывших доминаторов.
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