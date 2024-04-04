Льюис Хэмилтон: «В «Мерседесе»-2024 есть скорость, я настроен оптимистичнее по отношению к машине»

Теги Гран-при Японии Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон видит потенциал в машине «Мерседеса» 2024 года.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон позитивно отозвался об актуальном болиде перед Гран-при Японии, несмотря на неудачный старт сезона.

«Безусловно, я настроен оптимистичнее по отношению к этой машине. В первых гонках чуть-чуть проявлялось, что ощущения от болида отличные, темп есть, а потом это вроде как исчезало. Так что, безусловно, скорость в машине есть. Просто надо работать над тем, чтобы сделать ее более стабильной и простой для управления.

Когда переживаешь тяжелые времена, есть лишь один путь. Я считаю, очень здорово, если удается заново поставить задачи и сосредоточиться на движении вперед.

В конце концов, все та же конечная цель не дает мне спать по ночам – вопрос, когда мы снова будем сражаться за победы. Что я могу делать иначе? Как я могу действовать лучше в болиде? Как мне прибавить в квалификациях? Как приносить больше пользы команде? Что поменять в настройках?

Но мы побеждаем и проигрываем как команда, мы едины, все трудятся невероятно упорно, так что я просто должен продолжать», – сказал Хэмилтон, переходящий в «Феррари» по окончании сезона-2024, в интервью «Ф-1».

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3 комментария
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> Когда переживаешь тяжелые времена, есть лишь один путь.

Переход в другую команду, например Феррари.
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тяжёлые времена....он будто не на мерсовозе, а в кокпите Гасли или дажеБоттаса сидит
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У машины есть скорость, у тебя нет.
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