Оскар Пиастри: «Мы в неплохой форме, хотя о расстановке сил трудно сказать что-то определенное»

Теги Гран-при Японии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри оценил положение «Макларена» после первых практик перед Гран-при Японии.

Пилот «Макларена» отметил, что первый день гоночного уик-энда вышел несколько скомканным, и делать выводы о положении команд в расстановке сил преждевременно.

«Думаю, мы в неплохой форме. Хотя сейчас сложно сказать что-то определенное – даже в первой практике получилось так, что тайминг красных флагов оказался для нас не слишком удачным.

Так что сейчас довольно трудно определить, где мы находимся в расстановке сил. Хотя мне кажется, что в целом мы должны быть примерно на тех позициях, на которых и ожидали оказаться. Сказать что-то большее трудно», – рассказал Пиастри.

Рынок пилотов «Ф-1» кипит как никогда! Рыщет почти каждая команда, самый горячий лот – Алонсо

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий