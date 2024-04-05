Оскар Пиастри: «Мы в неплохой форме, хотя о расстановке сил трудно сказать что-то определенное»

Пиастри оценил положение «Макларена» после первых практик перед Гран-при Японии.

Пилот « » отметил, что первый день гоночного уик-энда вышел несколько скомканным, и делать выводы о положении команд в расстановке сил преждевременно.

«Думаю, мы в неплохой форме. Хотя сейчас сложно сказать что-то определенное – даже в первой практике получилось так, что тайминг красных флагов оказался для нас не слишком удачным.

Так что сейчас довольно трудно определить, где мы находимся в расстановке сил. Хотя мне кажется, что в целом мы должны быть примерно на тех позициях, на которых и ожидали оказаться. Сказать что-то большее трудно», – рассказал .

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