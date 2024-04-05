Гельмут Марко о кандидатах в «Мерседес»: «Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Ферстаппена»

Теги возможные переходы Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Андреа Кими Антонелли Авто

Марко прокомментировал теоретический трансфер Ферстаппена в «Мерседес».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уклонился от ответа на вопрос о ходящих слухах про возможный переход Макса Ферстаппена в «Мерседес». Подобные новости возникли на фоне продолжающегося скандала внутри команды, в ходе которого позиции Кристиана Хорнера укрепились.  

«Нужно спросить Тото Вольффа. Я не думаю об этом сейчас. Но посмотрим», – резюмировал Марко.

Кроме того, специалист высказался о слухах по поводу возвращения Себастьяна Феттеля в «Формулу-1» в качестве пилота «Мерседеса» и о юниоре Андреа Кими Антонелли.

«Он [Себ] хочет этого [вернуться в гонки]. Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Макса Ферстаппена».

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1 комментарий
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Ну а допустим хоть кто-то из Рэд Булл показал такие же результаты как в Рэд Булл но только в другой команде? Чтобы говорить о величие Макса, пусть сначала повторит результат где-то еще.
Хоть Хэма все и срут, но он становился чемпионом в двух разных командах, на равных боролся с двукратным чемпионом в одной команде в год дебюта…да с различными оговорками. Но к его навыкам и силам, на много меньше вопросов чем к пилотам Рэд Булл.
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