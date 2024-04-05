Гельмут Марко о кандидатах в «Мерседес»: «Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Ферстаппена»

Марко прокомментировал теоретический трансфер Ферстаппена в «Мерседес».

Советник « » уклонился от ответа на вопрос о ходящих слухах про возможный переход Макса Ферстаппена в « ». Подобные новости возникли на фоне продолжающегося скандала внутри команды, в ходе которого позиции Кристиана Хорнера укрепились.

«Нужно спросить . Я не думаю об этом сейчас. Но посмотрим», – резюмировал Марко.

Кроме того, специалист высказался о слухах по поводу возвращения в «Формулу-1» в качестве пилота «Мерседеса» и о юниоре Андреа Кими Антонелли.

«Он [Себ] хочет этого [вернуться в гонки]. Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Макса Ферстаппена».

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