Гельмут Марко о кандидатах в «Мерседес»: «Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Ферстаппена»
Марко прокомментировал теоретический трансфер Ферстаппена в «Мерседес».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уклонился от ответа на вопрос о ходящих слухах про возможный переход Макса Ферстаппена в «Мерседес». Подобные новости возникли на фоне продолжающегося скандала внутри команды, в ходе которого позиции Кристиана Хорнера укрепились.
«Нужно спросить Тото Вольффа. Я не думаю об этом сейчас. Но посмотрим», – резюмировал Марко.
Кроме того, специалист высказался о слухах по поводу возвращения Себастьяна Феттеля в «Формулу-1» в качестве пилота «Мерседеса» и о юниоре Андреа Кими Антонелли.
«Он [Себ] хочет этого [вернуться в гонки]. Феттель и Антонелли – это имена с великим прошлым и, возможно, великим будущим. Но оба не на уровне Макса Ферстаппена».
Тото Вольфф: «Феттеля с феноменальным послужным списком никогда нельзя сбрасывать со счетов»
Хоть Хэма все и срут, но он становился чемпионом в двух разных командах, на равных боролся с двукратным чемпионом в одной команде в год дебюта…да с различными оговорками. Но к его навыкам и силам, на много меньше вопросов чем к пилотам Рэд Булл.