Джеймс Воулз об аварии Сарджента: «Повреждения значительные, но с шасси все в порядке»

Воулз оценил повреждения болида после аварии Сарджента в Японии.

Руководитель «Уильямса» высказался об инциденте, который произошел в первой практике перед . допустил пилотажную ошибку и разбил свой болид, в результате чего также пропустил и вторую практику.

По словам Воулза, шасси при этом не получило в аварии значительных повреждений и команда, скорее всего, в субботу продолжит участие в гоночном уик-энде двумя машинами:

«Повреждения значительные. К счастью, с самим шасси все в порядке, но вот со всем остальным нет. То есть, если говорить о повреждениях – то это и подвеска, и трещина в коробке передач, так что повреждения значительные.

Восстановить машину будет трудно. Очевидно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуться машину на трассу, но повреждения обширны. И на их устранение уйдет много времени.

Что касается самой аварии, то все случилось на вершине холма, на подъеме – и Логану из кокпита было сложно определить точное положение машины на трассе. Насколько мы можем судить, Логан не вполне точно понял, где именно находится на трассе, что на внешней стороне в зоне вылета находится трава – и он просто проехал по траве колесом».

Воулз опроверг предположения о том, что авария Сарджента стала последствием его стремления доказать команде свою скорость после событий на Гран-при Австралии, где его сняли с гонки в пользу Алекса Албона:

«Мы с Логаном общались все последние дни, все эти две недели, потому что это как раз тот случай, когда вам нужно держать гонщика поближе к себе. Ведь именно вы поставили его в сложную ситуацию, притом что он в этом вообще не был виноват.

И, честно говоря, Логан пребывал в отличном настроении и на этой неделе, и вчера вечером, когда я звонил ему в районе 21-22 часов. У него был отличный настрой – он просто хотел вернуться за руль болида и выехать на трассу. Но не с намерением доказать всему миру, что он заслуживает это место, а с обычным рабочим настроем.

И увиденное не было ошибкой пилота, когда тот атакует на пределе. Нет, это была ошибка другого типа, весьма досадная, поскольку гонщик не выжимал максимум из машины. Она могла ехать намного быстрее. Просто пилот неправильно оценил положение машины на трассе. Так что нет, это не было следствием того, что случилось в Мельбурне. Это просто неудачная ситуация, которая может возникнуть в любой момент».

Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии