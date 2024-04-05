Сарджент пропустит вторую практику в Японии после крупной аварии
«Уильямс» сообщил, что Логан Сарджент не выступит во второй сессии свободных заездов перед Гран-при Японии.
В первой тренировке Сарджент попал в серьезную аварию. Команда не успевает восстановить болид ко второй практике и продолжит починку к субботним соревнованиям.
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