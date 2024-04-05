Сарджент пропустит вторую практику в Японии после крупной аварии

« » сообщил, что не выступит во второй сессии свободных заездов перед .

В первой тренировке Сарджент попал в серьезную аварию. Команда не успевает восстановить болид ко второй практике и продолжит починку к субботним соревнованиям.

Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии

«Уильямс» подтвердил повреждения подвески и коробки передач на болиде Сарджента, но не шасси

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