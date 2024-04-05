«Уильямс» подтвердил повреждения подвески и коробки передач на болиде Сарджента, но не шасси
«Уильямс» сообщил об ущербе от аварии Логана Сарджента.
Американский гонщик дошел до контакта с барьерами во время первой практики перед Гран-при Японии.
Команда заявила, что существенно повреждены передняя подвеска и коробка передач. Тем не менее, шасси «выглядит нормально». «Уильямс» попробует восстановить болид ко второй сессии свободных заездов.
Британцы не привезли запасное шасси в Сузуку.
Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии
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