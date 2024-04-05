«Уильямс» подтвердил повреждения подвески и коробки передач на болиде Сарджента, но не шасси

«Уильямс» сообщил об ущербе от аварии .

Американский гонщик дошел до контакта с барьерами во время первой практики перед .

Команда заявила, что существенно повреждены передняя подвеска и коробка передач. Тем не менее, шасси «выглядит нормально». «Уильямс» попробует восстановить болид ко второй сессии свободных заездов.

Британцы не привезли запасное шасси в Сузуку.

Сарджент разбил болид, 1-я практика прервана красными флагами. У «Уильямса» нет запасного шасси в Японии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Фото: соцсети журналиста Люка Смита