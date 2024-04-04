Восстановленное после аварии Албона шасси на Гран-при Японии отдали Сардженту

На Гран-при Японии Сарджент будет использовать разбитое ранее в аварии шасси.

В данный момент у команды « » нет запасного шасси. В связи с чем после того, как попал в аварию в первой практике перед , а команда поняла, что не сможет восстановить машину на месте, руководство приняло решение отдать единственное оставшееся шасси Албону, как более опытному гонщику, и снять с дальнейшего участия в гоночном уик-энде.

Как уже сообщалось, инженерам «Уильямса» удалось восстановить шасси, поврежденное в аварии, в которую попал Албон. Однако в итоге заново собранную машину было решено отдать не Албону, а Сардженту.

Из-за нехватки деталей запасное шасси, ориентировочно, появится у «Уильямса» только на Гран-при Майами.

Сам Сарджент спокойно отнесся к тому, что шасси, поврежденное в аварии его напарником, в итоге отдали ему:

«Да, я использую отремонтированное шасси. Просто потому что нагрузка на механиков окажется слишком большой, если им еще раз придется менять местами в болидах разные вещи. Но в целом ремонт шасси прошел даже лучше, чем мы ожидали».

Также Сарджент рассказал, скажется ли на пилотах случившееся и тот факт, что в ближайших гонках у команды по-прежнему не будет запасного шасси:

«Ну, опять же, это та же самая ситуация, в которой мы находились и в трех первых гонках сезона. Точно такая же ситуация была в Саудовской Аравии. И да, разумеется, в такой ситуации нужно быть осторожными. Но с другой стороны вы не можете позволить себе так действовать. Потому что это « ». Если вы начнете осторожничать, то ничего не добьетесь. Так что такого вопроса даже не стоит – нужно просто быть решительным, уверенным в себе, и надеяться, что все пройдет нормально».

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