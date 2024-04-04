Оскар Пиастри: «Мне кажется, Ферстаппен и «Ред Булл» вновь окажутся впереди, но я жду плотную борьбу»

Пиастри оценил перспективы «Макларена» на Гран-при Японии.

Пилот « » считает, что у команды будут неплохие шансы на борьбу за самые высокие места, но при этом бросить вызов «Ред Булл» и « » будет непросто.

«Я думаю, что тот темп, который мы демонстрировали в этом сезоне, был весьма обнадеживающим – притом, что демонстрировали мы его на совсем разных по своим характеристикам трассах.

Думаю, на бумаге «Сузука» должна подойти нашему болиду, но мне кажется, что в последних гонках также стало ясно и то, что трассы с такими характеристиками больше не подходят только «Макларену».

В «Феррари» определенно сделали несколько шагов вперед с точки зрения конкурентоспособности их болида на скоростных трассах. Очевидно, что «Ред Булл» по-прежнему очень силен. В «Астон Мартин» тоже стали быстрее на скоростных участках.

Так что, возможно, то преимущество на скоростных треках, которым мы могли пользоваться во второй половине прошлого сезона, теперь уже не столь очевидно. И я жду плотную борьбу. Но, тем не менее, в сравнении с некоторыми другими трассами, «Сузука» должна оказаться для нас более гостеприимной.

Думаю, лучшей командой в этот уик-энд по-прежнему будет «Ред Булл». В Мельбурне «Феррари» смотрелась очень хорошо еще на свободных заездах, но поул все равно выиграл Макс Ферстаппен.

Так что я думаю, что лидером останется «Ред Булл». Но и «Феррари», как я думаю, вновь будет очень сильна. Надеюсь, что мы будем конкурентоспособны в этот уик-энд, но мне кажется, что Макс и « » вновь окажутся впереди всех», – рассказал .

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