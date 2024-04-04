Фернандо Алонсо: «У меня было слишком много таких штрафов, как в Австралии»

Алонсо намекнул, что часто получает несправедливые штрафы.

Фернандо Алонсо сообщил, что его не в первый раз наказывают за действия, которые сам гонщик « » считает допустимыми.

Испанца оштрафовали на 20 секунд за «потенциально опасный пилотаж» на Гран-при Австралии.

«Я совершенно не согласен с исходом. У [стюардов] есть власть так поступать, делать выбор, и мы должны его принять. Однако я удивлен и абсолютно не согласен, безусловно.

Я считаю, это исключение. Такое больше не повторится. Я считаю, мы никогда не увидим решения вроде того, что было принято в Австралии. Так что я принимаю его.

У меня уже были такие штрафы. Их было много, слишком много в моей карьере. Надеюсь, по крайней мере другие пилоты не столкнутся с подобным исходом, так что я это принимаю», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» перед .

Фернандо Алонсо: «Штраф в Австралии не особо поменяет подход к гонкам. Нет обязательства проезжать 57 кругов одинаково»

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!