Фернандо Алонсо: «У меня было слишком много таких штрафов, как в Австралии»

Теги Гран-при Японии ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Австрии регламент Астон Мартин Авто

Алонсо намекнул, что часто получает несправедливые штрафы.

Фернандо Алонсо сообщил, что его не в первый раз наказывают за действия, которые сам гонщик «Астон Мартин» считает допустимыми.

Испанца оштрафовали на 20 секунд за «потенциально опасный пилотаж» на Гран-при Австралии.

«Я совершенно не согласен с исходом. У [стюардов] есть власть так поступать, делать выбор, и мы должны его принять. Однако я удивлен и абсолютно не согласен, безусловно.

Я считаю, это исключение. Такое больше не повторится. Я считаю, мы никогда не увидим решения вроде того, что было принято в Австралии. Так что я принимаю его.

У меня уже были такие штрафы. Их было много, слишком много в моей карьере. Надеюсь, по крайней мере другие пилоты не столкнутся с подобным исходом, так что я это принимаю», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Японии.

Фернандо Алонсо: «Штраф в Австралии не особо поменяет подход к гонкам. Нет обязательства проезжать 57 кругов одинаково»

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

3 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо знает правила лучше чем все эти стюарды вместе взятые. Алонсо в Формуле-1 гоняется больше, чем они работают в Ф1. Так что Фернандо абсолютно прав. Харизма, высокий интеллект, грамотность, рассудительность, мудрость, честность.
А титановые яйца куда делись?
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Фернандо Алонсо знает правила лучше чем все эти стюарды вместе взятые. Алонсо в Формуле-1 гоняется больше, чем они работают в Ф1. Так что Фернандо абсолютно прав. Харизма, высокий интеллект, грамотность, рассудительность, мудрость, честность.
+3
-2
+1
Ответ Великий Алонсо
Фернандо Алонсо знает правила лучше чем все эти стюарды вместе взятые. Алонсо в Формуле-1 гоняется больше, чем они работают в Ф1. Так что Фернандо абсолютно прав. Харизма, высокий интеллект, грамотность, рассудительность, мудрость, честность.
Но штрафы за фальстарт и обгон Кубицы по обочине стоили ему в 2010 чемпионства. Это и есть его высокий интеллект, грамотность, рассудительность, мудрость, честность.)
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