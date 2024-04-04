Фернандо Алонсо: «Штраф в Австралии не особо поменяет подход к гонкам. Нет обязательства проезжать 57 кругов одинаково»

Алонсо объяснил агрессивную защиту от Расселла в Мельбурне.

Пилот « » Фернандо Алонсо по поводу наказания, которое он получил после .

Испанец получил 20-секундный штраф и опустился с шестой позиции на восьмую после того, как внезапно сбавил скорость перед гонщиком « » , который затем попал в аварию.

«Мне было все ясно. Думаю, все по-прежнему ясно.

Меня немного удивил штраф в Мельбурне. Мы ничего не могли поделать, пришлось принять это, идти дальше и сосредоточиться на гонке здесь. Однако это не особо поменяет то, как мы пилотируем, наш подход к гонкам.

Нет обязательства проезжать 57 кругов одинаково. Иногда мы снижаем темп, чтобы сберечь топливо, сберечь шины, сберечь батарею. Порой мы медленно въезжаем в поворот или некоторые секции трассы, чтобы дать DRS сопернику позади – это полезный инструмент, если у другой машины позади более быстрый темп.

Все это абсолютно нормально. Так было и будет в автоспорте. Мы получили штраф, но, пожалуй, это исключение, и подобные меры больше никогда не будут применяться», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Японии.

Фернандо ответил на вопрос, избежал бы ли он наказания, если бы Джордж не разбил болид:

«100 процентов.

Если бы все происходило в Абу-Даби с большими зонами вылета или где-то еще, то, полагаю, Джордж бы вернулся на трек через несколько метров и попытался бы совершить обгон на следующем круге или следующей прямой. Никаких проблем бы не возникло.

Думаю, дело в шестом повороте в Австралии. В данный момент это не самый безопасный поворот.

В прошлом году мы видели инцидент с [Албоном] в гонке, в этом в практике, когда он повредил шасси. Кроме того, в «Ф-2» попал в аварию, думаю, Деннис [Хаугер]. И, конечно, Джордж.

На мой взгляд, вот более важный момент, который надо изменить перед следующим сезоном. А поведение гонщика впереди меня, пока мне не приходится совершать маневры уклонения, чтобы избежать столкновения – сейчас все было не так.

Такой была моя точка зрения после Австралии, и она остается той же теперь. Я буду двигаться дальше. Не хочу слишком много говорить об этом.

По-моему, это самое жесткое наказание сезона, если говорить о времени, и это странно, но [главное], что в целом меня оштрафовали».

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

Фернандо Алонсо в «Ф-1» уже 23 года! А как дела у тех, кто гонял с ним в его дебют?