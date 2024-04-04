Фернандо Алонсо: «Не слишком думаю о «Ред Булл», шансы на уход Ферстаппена нулевые»

Теги возможные переходы Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Алонсо высказался о потенциальном переходе в «Ред Булл» и будущем Ферстаппена.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что не размышляет о возможности продолжить карьеру в «Ред Булл», поскольку убежден, что Макс Ферстаппен останется в чемпионской команде.

«Конечно, если Макс уйдет, то, может, это как-то повлияет. Но я считаю, что шансы на то, что такое произойдет, нулевые.

Так что я не слишком об этом думаю. Я хочу сосредоточиться на своих делах и предстоящей гонке и лишь потом принять решение, продолжу ли гоняться, а если продолжу, то какой вариант лучший.

Существует напряжение – я знаю, что ходят слухи о все такое. Мы не слишком в это углубляемся, я уж точно», – произнес двукратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Японии.

Алонсо ответил на вопрос, почему он уверен, что Ферстаппен остается в «Ред Булл»:

«Не знаю. Я так чувствую».

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2 комментария
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Да естественно. Журналюги лапшу на уши вешают, чтобы аудиторию хоть как-то удерживать при таком унылом сезоне. Это все пустой трёп, никуда Ферстаппен не уйдёт, мексиканский рентач тоже. Единственный возможный вариант это Мерседес.
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