Фредерик Вассер о Гран-при Японии: «Если «Феррари» вновь хочет победить, для этого мы должны провести идеальный гоночный уик-энд»

Теги Гран-при Японии Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Вассер оценил шансы «Феррари» на победу на Гран-при Японии.

Руководитель Скудерии рассказал, что после успеха в Австралии команда подходит к новому этапу сезона в приподнятом настроении и хочет развить успех.

«Победа в Австралии придала всей команде сильный положительный импульс. Когда ты ощутил вкус победы, это движет тобой, заставляет работать еще усерднее – чтобы снова испытать это чувство.

Этап на «Сузуке» – тяжелое испытание и людей, и для машин. Неспроста столь многие гонщики называют Сузуку» одной из своих самых любимых гоночных трасс.

Мы убеждены, что можем быть конкурентоспособны и на «Сузуке». Но мы также знаем, что если хотим вновь победить, то для этого должны провести идеальный гоночный уик-энд.

В Японии на этот раз все будет немного иначе – ведь в этом году мы приезжаем на трассу не осенью, а весной. И погода, судя по всему, в этот раз вновь может склонить чащу весов в ту или другую сторону. Мы должны быть готовы ко всему», – рассказал Вассер.

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