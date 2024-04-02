Эстебан Окон: «Бесит, когда проводишь хороший уик-энд и не можешь заработать очки. Худшее чувство»

Окон поделился мыслями о жизни «Альпин» на дне.

Гонщик «Альпин» не заработал ни одного очка в «Формуле-1» в 2024 году, как и его напарник Пьер Гасли. Французы замыкают командный зачет.

«Это худшее чувство из возможных. Если честно, меня бесит, когда проводишь хороший уик-энд и не можешь заработать очки, нет никакого вознаграждения. Но это наша задача – постараться найти скорость и приблизиться к другим машинам.

Психологически тяжело подходить к уик-энду, атаковать изо всех сил, выкладываться по максимуму, зная, что в итоге вознаграждения не будет. Однако это часть работы. Надо делать все возможное с тем, что есть, поэтому я здесь», – заключил Эстебан.

Пьер Гасли: «В болиде я как зверь, хочу выжать все возможное из «Альпин»

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