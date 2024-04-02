Эстебан Окон: «Бесит, когда проводишь хороший уик-энд и не можешь заработать очки. Худшее чувство»

Теги Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Окон поделился мыслями о жизни «Альпин» на дне.

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон не заработал ни одного очка в «Формуле-1» в 2024 году, как и его напарник Пьер Гасли. Французы замыкают командный зачет.

«Это худшее чувство из возможных. Если честно, меня бесит, когда проводишь хороший уик-энд и не можешь заработать очки, нет никакого вознаграждения. Но это наша задача – постараться найти скорость и приблизиться к другим машинам.

Психологически тяжело подходить к уик-энду, атаковать изо всех сил, выкладываться по максимуму, зная, что в итоге вознаграждения не будет. Однако это часть работы. Надо делать все возможное с тем, что есть, поэтому я здесь», – заключил Эстебан.

Пьер Гасли: «В болиде я как зверь, хочу выжать все возможное из «Альпин»

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 4 автогиганта, возвращение госфонда Бахрейна в «Макларен»

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Знаешь, Окоша, это карма за сезон 2022. Когда ты петушился тем, что чудом обошёл Алонсо в ЛЗ, у которого было на 5 сходов больше, у которого ещё в Мексике за несколько кругов до финиша сломалось корыто, когда он ехал 7-м, за сход это не засчиталось, но по факту это сход. Так что да Эстебан, это карма. Фернандо Алонсо быстрее тебя был, есть и будет. Он даже за прошлый сезон на 5 болиде пелетона собрал 8 подиумов, больше чем будет у тебя за всю ничем непримечательную карьеру, так что гордись тем самым сезоном 2022, это единственное чем ты будешь гордиться в своей унылой карьере.
+7
-6
+1
еще больше бесит когда гасли финиширует выше тебя?🥸
+2
-2
0
такова жизнь многих гонщиков и команд
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Знаешь, Окоша, это карма за сезон 2022. Когда ты петушился тем, что чудом обошёл Алонсо в ЛЗ, у которого было на 5 сходов больше, у которого ещё в Мексике за несколько кругов до финиша сломалось корыто, когда он ехал 7-м, за сход это не засчиталось, но по факту это сход. Так что да Эстебан, это карма. Фернандо Алонсо быстрее тебя был, есть и будет. Он даже за прошлый сезон на 5 болиде пелетона собрал 8 подиумов, больше чем будет у тебя за всю ничем непримечательную карьеру, так что гордись тем самым сезоном 2022, это единственное чем ты будешь гордиться в своей унылой карьере.
А как же победа в Венгрии? Разве не повод гордиться? Ну и по правде говоря там Алонсо нормально так постарался сдерживая Хемильтона!
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий