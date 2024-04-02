Пьер Гасли: «В болиде я как зверь, хочу выжать все возможное из «Альпин»

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли рассказал, как справляется с неудачной машиной «Альпин» 2024 года.

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли поделился мыслями о том, как старается за рулем непростого болида.

На Гран-при Австралии Гасли, как и его напарник Эстебан Окон, вновь оказался за пределами очковой зоны.

«В болиде я как зверь. Я хочу выжать все возможное из имеющейся техники.

Но когда проезжаешь потрясающий круг и оказываешься 14-м или проводишь очень хорошую гонку и финишируешь 13-м, не получаешь того же удовлетворения, как от качественной гонки, которая завершается высшей ступенью или пятым местом.

Важно учиться и двигаться вперед, это главное. Я знаю, что команда очень упорно трудится, и вижу, что направление, которое мы взяли, позволит улучшить ситуацию. Просто нужно время.

Мы стараемся оказаться на приличной позиции и надеемся, что в гонке что-то случится, потому что мы нуждаемся в таких обстоятельствах. В остальном не думаю, что мы можем выступать лучше в данный момент. Надо набраться терпения, пока не появятся обновления, ведь сейчас мы слишком далеки от очков», – заявил Гасли.

На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?

4 комментария
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Ну технически хомячок - тоже зверь.
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И болид как зверь. Ленивец же тоже зверь
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