Эдди Джордан: «Сайнс присоединится к Алонсо в «Астон Мартин», если не найдется места в «Ред Булл», я так считаю»

Джордан посчитал вероятным, что Алонсо и Сайнс станут напарниками.

Бывший владелец команды «Формулы-1» сообщил, что видит пилота «Феррари» либо в «Ред Булл» на месте или , либо в паре с в «Астон Мартин» в 2025 году.

Куда должен отправиться Ланс Стролл, Эдди не сказал.

«Надо помнить, что он начинал в «Торо Россо». Если «Ред Булл» потеряет Макса или захочет заменить Переса, то, надо сказать, Карлос станет одной из ключевых фигур.

Тем не менее, не удивляйтесь, если увидите полностью испанский состав «Астон Мартин» в следующем году. Говорю вам, я это верю: если не найдется места в «Ред Булл», он присоединится к Фернандо в «Астон Мартин» – я так считаю. У меня нет четких доказательств, но есть чутье, а оно весьма часто говорит не то, что у других людей. Звучит интересно, очень романтично, не так ли?» – заявил Джордан в подкасте Formula for Success.

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