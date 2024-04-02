Эдди Джордан: «Сайнс присоединится к Алонсо в «Астон Мартин», если не найдется места в «Ред Булл», я так считаю»

Теги возможные переходы Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Эдди Джордан Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Ланс Стролл Авто

Джордан посчитал вероятным, что Алонсо и Сайнс станут напарниками.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан сообщил, что видит пилота «Феррари» Карлоса Сайнса либо в «Ред Булл» на месте Макса Ферстаппена или Серхио Переса, либо в паре с Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» в 2025 году.

Куда должен отправиться Ланс Стролл, Эдди не сказал.

«Надо помнить, что он начинал в «Торо Россо». Если «Ред Булл» потеряет Макса или захочет заменить Переса, то, надо сказать, Карлос станет одной из ключевых фигур.

Тем не менее, не удивляйтесь, если увидите полностью испанский состав «Астон Мартин» в следующем году. Говорю вам, я это верю: если не найдется места в «Ред Булл», он присоединится к Фернандо в «Астон Мартин» – я так считаю. У меня нет четких доказательств, но есть чутье, а оно весьма часто говорит не то, что у других людей. Звучит интересно, очень романтично, не так ли?» – заявил Джордан в подкасте Formula for Success.

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2 комментария
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Очередной бред в стиле Вильнева, в строллтим каким то образом не окажется стролла, такое ляпнуть может только идиот, папаня стролл затеял покупку команды ф1 чтобы его сын катался сколько захочет, а ещё есть придуманные в больной голове новости ? Ну там максик в Хаас переходит, а на его место латифи переходит.
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