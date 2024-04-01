«Ред Булл» интересуется Сайнсом, но у Переса есть несколько месяцев, от Риккардо все еще ждут прогресса (Лоренс Барретто)

Стали известны несколько вариантов для Сайнса на сезон-2025.

Пилот « » действительно претендует на место в «Ред Булл», сообщает журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто. Отмечается, что испанец стал кандидатом еще до Гран-при Австралии, когда он одержал победу и заслужил похвалу со стороны руководителя «Ред Булл» .

В то же время у , чей контракт истекает в конце сезона, есть как минимум несколько месяцев: «Ред Булл» не будет принимать решение по поводу состава на 2025-й по меньшей мере до лета.

Более того, в «Ред Булл» все еще заинтересованы в возвращении . Источники Барретто утверждают, что переход Риккардо на место основного пилота «РБ» в 2023-м изначально был задуман для последующего повышения до «Ред Булл». Несмотря на трудности, которые испытывает австралиец, команда все еще хочет предоставить ему время, чтобы тот смог проявить себя.

Журналист также утверждает, что Сайнсом интересуется «Астон Мартин». Карлос не входит в число двух ключевых претендентов на кокпит в «Мерседесе» – ими являются Фернандо Алонсо и Андреа Кими Антонелли.

Если Карлос не сможет оказаться в топ-коллективе, «весьма реальным вариантом» станет «Заубер» (будущая команда «Ауди»). На Сайнса также претендует «Уильямс» – предполагается, что представители пилота уже общались с британцами в прошлом году.

Варианты в «Альпин», «РБ» или «Хаас» в данный момент являются маловероятными.

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