Технический директор «Ф-1»: «Команды, боровшиеся за выживание, стали стоить полмиллиарда – во многом благодаря потолку расходов»

Симондс рассказал, как введение потолка расходов трансформировало «Формулу-1».

Технический директор «Формулы-1» полагает, что роль финансового регламента для выживания команд и будущего серии недооценена.

«Мы говорим о болидах 2022 года, как улучшилась борьба и так далее, но потолок расходов редко получает признание, которого заслуживает. Хотя потолок расходов играет фундаментальную роль для будущего «Формулы-1».

Моей последней командой был « », и ресурсов едва хватало для существования. На самом деле «Уильямс» перестал существовать вскоре после моего ухода – пришлось продать коллектив, «Уильямс» был не один. Команды боролись за выживание.

За семь лет мы превратили эти команды в организации, стоящие полмиллиарда долларов, и это очень впечатляет. И во многом это случилось благодаря потолку расходов», – заявил инженер в подкасте Beyond the Grid.

Симондс отметил, что финансовые ограничения повлияли и на привлечение новых мотористов в 2026 году:

«Это технология по разумной цене. Теперь ты общаешься с производителями, и они говорят: «Да, сейчас нам интересна эта технология, и не за безумные деньги».

Не приходится вкладывать сотни и сотни миллионов долларов, зато мы изучаем области, которые интересны нам».

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