Технический директор «Ф-1»: «Команды, боровшиеся за выживание, стали стоить полмиллиарда – во многом благодаря потолку расходов»
Симондс рассказал, как введение потолка расходов трансформировало «Формулу-1».
Технический директор «Формулы-1» Пэт Симондс полагает, что роль финансового регламента для выживания команд и будущего серии недооценена.
«Мы говорим о болидах 2022 года, как улучшилась борьба и так далее, но потолок расходов редко получает признание, которого заслуживает. Хотя потолок расходов играет фундаментальную роль для будущего «Формулы-1».
Моей последней командой был «Уильямс», и ресурсов едва хватало для существования. На самом деле «Уильямс» перестал существовать вскоре после моего ухода – пришлось продать коллектив, «Уильямс» был не один. Команды боролись за выживание.
За семь лет мы превратили эти команды в организации, стоящие полмиллиарда долларов, и это очень впечатляет. И во многом это случилось благодаря потолку расходов», – заявил инженер в подкасте Beyond the Grid.
Симондс отметил, что финансовые ограничения повлияли и на привлечение новых мотористов в 2026 году:
«Это технология по разумной цене. Теперь ты общаешься с производителями, и они говорят: «Да, сейчас нам интересна эта технология, и не за безумные деньги».
Не приходится вкладывать сотни и сотни миллионов долларов, зато мы изучаем области, которые интересны нам».
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На чем ездят владельцы команд «Ф-1»? Есть связи с их вложениями?
Логистика и питание команд тоже включены в годовой лимит. Рб, ка раз и заявляла, что у нее превышение расходов было в этом сегменте.
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Так что никакого равенства не будет в ф1 и это абсолютно нормально, а то такими темпами моносерия будет. Все же ф1 это соревнование и производителей тоже. Думаю не надо объяснять, что это довольно здорово, что 5-6 команд (остальные все же пользуются наработками топов), разрабатывают машины, которые проезжают несколько километров с разницей в сотовые доли секунды