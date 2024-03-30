Технический директор «Ф-1»: «Команды, боровшиеся за выживание, стали стоить полмиллиарда – во многом благодаря потолку расходов»

Теги Уильямс Пэт Симондс Формула-1 регламент Авто

Симондс рассказал, как введение потолка расходов трансформировало «Формулу-1».

Технический директор «Формулы-1» Пэт Симондс полагает, что роль финансового регламента для выживания команд и будущего серии недооценена.

«Мы говорим о болидах 2022 года, как улучшилась борьба и так далее, но потолок расходов редко получает признание, которого заслуживает. Хотя потолок расходов играет фундаментальную роль для будущего «Формулы-1».

Моей последней командой был «Уильямс», и ресурсов едва хватало для существования. На самом деле «Уильямс» перестал существовать вскоре после моего ухода – пришлось продать коллектив, «Уильямс» был не один. Команды боролись за выживание.

За семь лет мы превратили эти команды в организации, стоящие полмиллиарда долларов, и это очень впечатляет. И во многом это случилось благодаря потолку расходов», – заявил инженер в подкасте Beyond the Grid.

Симондс отметил, что финансовые ограничения повлияли и на привлечение новых мотористов в 2026 году:

«Это технология по разумной цене. Теперь ты общаешься с производителями, и они говорят: «Да, сейчас нам интересна эта технология, и не за безумные деньги».

Не приходится вкладывать сотни и сотни миллионов долларов, зато мы изучаем области, которые интересны нам».

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12 комментариев
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Весь этот картель давно придуман в американском спорте, в результате даже самые заштатные франшизы финансово успешны, если нет - переедут в другой город, но не исчезнут. Осталось уравнять конкуренцию типа как на драфте и каждый Уильямс получит шанс на победу
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Ответ mmike
Откуда инфа про 400 миллионов?
Загуглите бюджет команд 2023 год. Да лимит на разработку машины составляет 153, но в эту сумму не входит зарплата пилотов, трёх сотрудников, перелеты, гостиница и прочее. А теперь представьте что Хаас 150 лямов тратит на это все, а не только на машину. А РБ в свою очередь 153 тратит только на тачку. Хорошо работает лимит.
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Ответ mmike
Откуда инфа про 400 миллионов?
Из интерната вообще-то. Как и вся остальная информация. 468.7 миллионов евро. Везде это написано.
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Ответ Женя Дерунов
Бюджет РБ 400 лямов, а Хааса 150...кого они там уравняли?
Бюджет бюджетом но лимит у всех один, а сегодня и за 500 млн ни одну команду не купить полностью
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Ответ GODZILLA
Бюджет бюджетом но лимит у всех один, а сегодня и за 500 млн ни одну команду не купить полностью
Лимит один, а бюджеты разные если вам так сложно это понять
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Ответ Женя Дерунов
Лимит один, а бюджеты разные если вам так сложно это понять
Не всегда стоит верить информации в интернете, если это не официальная информация команды или Фома. Бюджет 400 млн скорее похож, что кто то сложил все спонсорские выплаты и добавили 145 млн самого рб

Логистика и питание команд тоже включены в годовой лимит. Рб, ка раз и заявляла, что у нее превышение расходов было в этом сегменте.

Лимит 145 млн, но я вообще не уверен, что Хаас даже сотку тратит

Так что никакого равенства не будет в ф1 и это абсолютно нормально, а то такими темпами моносерия будет. Все же ф1 это соревнование и производителей тоже. Думаю не надо объяснять, что это довольно здорово, что 5-6 команд (остальные все же пользуются наработками топов), разрабатывают машины, которые проезжают несколько километров с разницей в сотовые доли секунды
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Ответ @yramydr
Не всегда стоит верить информации в интернете, если это не официальная информация команды или Фома. Бюджет 400 млн скорее похож, что кто то сложил все спонсорские выплаты и добавили 145 млн самого рб Логистика и питание команд тоже включены в годовой лимит. Рб, ка раз и заявляла, что у нее превышение расходов было в этом сегменте. Лимит 145 млн, но я вообще не уверен, что Хаас даже сотку тратит Так что никакого равенства не будет в ф1 и это абсолютно нормально, а то такими темпами моносерия будет. Все же ф1 это соревнование и производителей тоже. Думаю не надо объяснять, что это довольно здорово, что 5-6 команд (остальные все же пользуются наработками топов), разрабатывают машины, которые проезжают несколько километров с разницей в сотовые доли секунды
лимит не распространяется на большие группы расходов. Например, на маркетинговую, экономическую и юридическую деятельность команд. Не учитывается часть расходов на персонал. Это заработная плата пилотов и трёх высокооплачиваемых сотрудников, расходы на перелеты и гостиницы для персонала, взносы работодателя на социальное обеспечение, бонусные выплаты для сотрудников и многое другое.
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