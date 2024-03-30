Питер Уиндзор: «Если люди считают победы Ферстаппена скучными, они плохо разбираются в гонках»
Уиндзор не считает скучным доминирование Ферстаппена.
Журналист Питер Уиндзор поделился мнением о фанатах, которые теряют интерес к «Формуле-1» на фоне многочисленных побед пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Что ж, конечно, [Гран-при Австралии] стал куда более интересным в тот момент, когда Макс сошел.
Если люди считают гонки скучными, потому что Макс побеждает, они плохо разбираются в том, что происходит, ведь гонки не бывают скучными.
Если комментатор гонки на ТВ говорит: «О, все очень скучно. Если вы ждете футбол, готовьтесь переключиться на кнопку Б» или что-то еще, то, конечно, болельщики начнут считать, что это скучно. Если же подавать гонки как следует, то, на мой взгляд, они не скучные», – заявил британец на своем ютуб-канале.
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Поскольку дальше он говорит о работе комментатора, думаю, что эту фразу надо читать не "люди плохо разбираются", а "людям плохо рассказывают о том, что происходит", т. е. тоже относить к работе комментатора, а не к знаниям зрителей.
Макс-Шарль-Рассел
Макс-Перес-Сайнс
Макс-Перес-Шарль
Сайнс-Леклер-Норрис
Это не так уж и сложно