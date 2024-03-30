Питер Уиндзор: «Если люди считают победы Ферстаппена скучными, они плохо разбираются в гонках»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Питер Уиндзор Макс Ферстаппен Авто

Уиндзор не считает скучным доминирование Ферстаппена.

Журналист Питер Уиндзор поделился мнением о фанатах, которые теряют интерес к «Формуле-1» на фоне многочисленных побед пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Что ж, конечно, [Гран-при Австралии] стал куда более интересным в тот момент, когда Макс сошел.

Если люди считают гонки скучными, потому что Макс побеждает, они плохо разбираются в том, что происходит, ведь гонки не бывают скучными.

Если комментатор гонки на ТВ говорит: «О, все очень скучно. Если вы ждете футбол, готовьтесь переключиться на кнопку Б» или что-то еще, то, конечно, болельщики начнут считать, что это скучно. Если же подавать гонки как следует, то, на мой взгляд, они не скучные», – заявил британец на своем ютуб-канале.

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10 комментариев
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В источнике написано, что он сказал так: "If people think racing is boring because Max is winning, then they have either been poorly advised as to what’s going on, because racing is never boring."

Поскольку дальше он говорит о работе комментатора, думаю, что эту фразу надо читать не "люди плохо разбираются", а "людям плохо рассказывают о том, что происходит", т. е. тоже относить к работе комментатора, а не к знаниям зрителей.
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Любая гонка где есть борьба за победу всегда будет интереснее чем любая гонка где нет борьбы за победу. Здесь не нужно сильно разбираться в гонках чтобы это понимать
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Ответ Brambila
Он сам-то расскажет сходу, кто был на подиуме в 5 последних гонках? Зато я на вскидку, скажу кто был на подиуме в первых трёх гонках сезона-1998.
Макс-Шарль-Перес
Макс-Шарль-Рассел
Макс-Перес-Сайнс
Макс-Перес-Шарль
Сайнс-Леклер-Норрис
Это не так уж и сложно
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Если журналист Питер Уинздор считает победы Ферстаппена не скучными, он плохо разбирается в гонках.
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его речь мне напомнила один советский фильм про человека с удивительным обонянием, который дарил своей жене веточки которые удивительно пахнут, но у нее же нет такого обоняния, ей бы цветы
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Ответ Фанат спорта01
Макс-Шарль-Перес Макс-Шарль-Рассел Макс-Перес-Сайнс Макс-Перес-Шарль Сайнс-Леклер-Норрис Это не так уж и сложно
А мне проще - Мика-Дэвид-ХаХа, Мика-Дэвид-Михаэль и Михаэль-Мика-Эдди, кажется так. Нынешние не запоминаются.
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Ответ Великий Алонсо
Я великолепно разбираюсь в гонках и считаю победы Ферстаппена скучными. Вопросы?
Ещё ты до сих пор считаешь 40 летнего деда лучшим пилотом Ф-1. Вопросов нет.
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