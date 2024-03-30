Эдди Джордан: «Какого черта у Алонсо должны отнимать место после финиша? Надо дать штраф на следующую гонку»

Джордан призвал «Формулу-1» не штрафовать пилотов после финиша.

Бывший владелец команды «Ф-1» негативно высказался о том, что результаты гонок меняются после финиша из-за штрафов.

На Гран-при Австралии пилот « » Фернандо Алонсо опустился с шестой позиции на восьмую из-за 20-секундного наказания. Джордан в связи с данным эпизодом вспомнил бывшего руководителя серии .

«Я действительно расстроился: я посмотрел гонку и думал, что Алонсо финишировал пятым или каким там, а потом его опустили на три позиции.

Помню, такое бесило Берни. Он говорил тем, кто следит за протоколами, и стюардам: «Никогда не давайте мне результаты через 30 минут или час после финиша, потому что это нечестно по отношению к телевидению, нечестно по отношению ко всем и чертовски путает людей».

На мой взгляд, если что-то не так, нужно было дать штраф в виде потери двух позиций на решетке следующей гонки. Но не отнимайте у него место. Какого черта они должны это делать? Чушь.

Ради всего святого, «Формула-1», возьми себя в руки! Результаты гонки это результаты гонки. Если есть штрафы, они применяются в будущем», – заявил Эдди в подкасте Formula for Success.

Джордан также поделился мнением о самом маневре Алонсо, после которого гонщик « » Джордж Расселл попал в аварию:

«Я сразу же заметил, это было немного подозрительно. Но надо помнить, что Алонсо защищал позицию. Мы видели, что он сделал с Пересом в Бразилии: пропустил его, чтобы оказаться быстрее на прямой. Он очень и очень умный пилот.

Немногие могут победить Фернандо Алонсо в играх разума, потому что, на мой взгляд, он впереди всех. Так что лишь он знает, что случилось. Но мне показалось, что болид замедлился. В таких случаях соперник позади должен за этим следить.

Пилоту, который преследует, всегда приходится проявлять инициативу, и он должен просчитывать наиболее безопасный вариант. Это была большая авария, которая могла оказаться ужасной. Но Джордж сделает выводы. Полагаю, он и большая часть решетки будут иметь это в виду, сражаясь с Алонсо».

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