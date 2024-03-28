Джолион Палмер считает суровым штраф Алонсо: «Между Фернандо и Расселлом было достаточно места. Мы открываем ящик Пандоры»

Палмер проанализировал инцидент между Алонсо и Расселлом.

Гонщик «Астон Мартин» получил 20-секундный штраф за «потенциально опасный пилотаж» на Гран-при Австралии. Испанец существенно раньше затормозил в шестом повороте незадолго до финиша, после чего сблизившийся с ним Джордж Расселл из « » попал в серьезную аварию.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата посчитал наказание излишне жестким.

«Два момента: был ли пилотаж беспорядочным, опасным, и стал ли он причиной аварии. И пилотаж был немного непредсказуемым: он снимает ногу с педали газа, затем опять опускает. Алонсо или кто-то еще не делал такого ранее, и это не то поведение, которого ожидает соперник позади.

Другой вопрос, наказывают ли всегда за беспорядочный пилотаж? Ответ – нет. В Абу- , всего три гонки назад, Фернандо поступил абсолютно так же с .

Нравится это стюардам или нет, но они учли то, что Джордж Расселл попал в аварию и, более того, оказался посреди трассы, из-за чего инцидент выглядел более драматичным, чем был на самом деле.

Между двумя машинами был довольно приличный зазор. Я бы не сказал, что это стандартный брейк-тест, когда пилот позади должен ударить по тормозам, чтобы избежать столкновения. В момент наибольшего сближения между Расселлом и Алонсо можно было разместить целый болид. Дело просто в «грязном» воздухе, который вызвал избыточную поворачиваемость. Да, серьезная авария, но мы видели там инциденты и раньше, это трудный поворот.

Алонсо работает в «серых» зонах, делает это постоянно. Безусловно, есть доводы за штраф. На мой взгляд, это несколько сурово по отношению к Фернандо. Мне не показались его действия такими уж опасными – между двумя болидами было достаточно места, чтоб слегка отступить. И машины даже не были близки к контакту, это просто проблема «грязного» воздуха. Мы открываем ящик Пандоры этим штрафом», – заключил Палмер.

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

«Астон Мартин» не будет подавать апелляцию на штраф Алонсо на Гран-при Австралии