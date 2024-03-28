Джолион Палмер считает суровым штраф Алонсо: «Между Фернандо и Расселлом было достаточно места. Мы открываем ящик Пандоры»

Теги Гран-при Австралии ФИА Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Джолион Палмер Джордж Расселл Авто

Палмер проанализировал инцидент между Алонсо и Расселлом.

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо получил 20-секундный штраф за «потенциально опасный пилотаж» на Гран-при Австралии. Испанец существенно раньше затормозил в шестом повороте незадолго до финиша, после чего сблизившийся с ним Джордж Расселл из «Мерседеса» попал в серьезную аварию.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер посчитал наказание излишне жестким.

«Два момента: был ли пилотаж беспорядочным, опасным, и стал ли он причиной аварии. И пилотаж был немного непредсказуемым: он снимает ногу с педали газа, затем опять опускает. Алонсо или кто-то еще не делал такого ранее, и это не то поведение, которого ожидает соперник позади.

Другой вопрос, наказывают ли всегда за беспорядочный пилотаж? Ответ – нет. В Абу-Даби, всего три гонки назад, Фернандо поступил абсолютно так же с Хэмилтоном.

Нравится это стюардам или нет, но они учли то, что Джордж Расселл попал в аварию и, более того, оказался посреди трассы, из-за чего инцидент выглядел более драматичным, чем был на самом деле.

Между двумя машинами был довольно приличный зазор. Я бы не сказал, что это стандартный брейк-тест, когда пилот позади должен ударить по тормозам, чтобы избежать столкновения. В момент наибольшего сближения между Расселлом и Алонсо можно было разместить целый болид. Дело просто в «грязном» воздухе, который вызвал избыточную поворачиваемость. Да, серьезная авария, но мы видели там инциденты и раньше, это трудный поворот.

Алонсо работает в «серых» зонах, делает это постоянно. Безусловно, есть доводы за штраф. На мой взгляд, это несколько сурово по отношению к Фернандо. Мне не показались его действия такими уж опасными – между двумя болидами было достаточно места, чтоб слегка отступить. И машины даже не были близки к контакту, это просто проблема «грязного» воздуха. Мы открываем ящик Пандоры этим штрафом», – заключил Палмер.

«Мерседес» улетел в стену из-за Алонсо. Вердикт – жесткий штраф, хотя прямой вины Фернандо нет и он все отрицает!

«Астон Мартин» не будет подавать апелляцию на штраф Алонсо на Гран-при Австралии

18 комментариев
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ну хоть один эксперт адекватен
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Ответ vizl
ну хоть один эксперт адекватен
Да Башмаков тоже самое сказал. Да и все это понимают.
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В современной Ф1 уже даже обороняться нельзя в эру DRS. С таким же успехом можно было Сайнца штрафануть в Сингапуре, когда он намеренно создал паровозик, после чего Рассел по глупости также в стенку влетел.
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Очень ждал комментария Палмера. Как всегда очень точно и по делу.
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Ответ grag68
Комментарий скрыт
Провернуть что именно? Грамотную оборону наподобие Имолы ’05? Ну да. Тут Алонсо виноват, посчитав, что Рассел обладает навыками Шумахера)
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Алонсо карасава.
А Жорику хочется сказать:
«Pулить научись» (с) Д. Торетто

Он лажает регулярно и из-за его неспособности качественно пилотировать машину ф1, приходится идти на подобные маневры в виде штрафов. Имхо, это все шаги в пользу бедных.

Алонсо украшает ф1 своими ходами, без этого просто была бы тошниловка одинаковых шаблонных «хороших» доезжал.

Гонки выглядели бы так:
Старт, паровозик, честная одинаковая шаблонная борьба по книжкам, финиш. Интересные события высасывали бы из пальца. К концу сезона из подобных гонок, ф1 можно было бы закрывать. А какой смысл тратить наше с вами время покатушками 20 благородных рыцарей-миллионеров🤮
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Ответ grag68
Когда брейк тест стали называть грамотной обороной?
Брейк тест? Брейк тест это Ферстаппен с Хэмилтоном в Джидде на прямой или Хэмилтон и Феттель в Баку. Здесь, судя по расстоянию между Расселом и Алонсо в повороте, Джордж, мягко говоря, зазевался. Уже это подметили все кому не лень.
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Не кто не знает почему Алонсо оштрафовали.В назидание другим.Магнуссен вторую десятку держал,дал напарнику заработать очко,ещё и нарушил 10 секунд получил,позицию не вернул.Это нормально.То что Расселл раз за разом что-то творит ,надо Алонсо наказать.
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Ответ Розарио Агро
Ну при этом он в очередной раз подтвердил, что Алонсо частенько пользуется подобными приемами. Штраф безусловно суров, но возможно решили дать по совокупности, чтоб перестал шалить.
Так а что плохого в подобных приемах? Или пилоту запрещено защищаться? Если не нарушил правила, то не виноват
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Расселл частенько улетает в таких ситуациях. То ли обгонять толком не умеет, то ли теряется в такие моменты
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Сомневаюсь, что Палмер был на стороне Ферстаппена, когда того наказали за брейк тест в Аравии
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Кажется что такой штраф дали ещё в назидание остальным чтоб не думали такое повторять
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Я не сказал что плохо, но не очень честно по отношению к соперникам, все таки это такой вид спорта, где сопернику нужно доверять, слишком уж большие скорости. Но к чести Алонсо - он это делает максимально грамотно, в отличие от того же раннего Макса, в честь которого правила вводили
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Ответ gaben8800
Брейк тест? Брейк тест это Ферстаппен с Хэмилтоном в Джидде на прямой или Хэмилтон и Феттель в Баку. Здесь, судя по расстоянию между Расселом и Алонсо в повороте, Джордж, мягко говоря, зазевался. Уже это подметили все кому не лень.
А что в Баку кто то видел брейк тест? Там просто у Феттеля сдали нервы т.к. на предыдущем рестарте он кое как отмахался. А здесь 100%брейк тест. Нельзя замедлятся без каких либо причин когда тебя преследует соперник. Там даже траекторию дважды менять нельзя
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