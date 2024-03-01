Неизвестные представили «доказательства» против Хорнера, руководитель «Ред Булл» отверг обвинения

Хорнер отверг новые обвинения в свой адрес.

В интернете появились скриншоты предполагаемой переписки Хорнера с сотрудницей «Ред Булл».

Через сутки после объявления «Ред Булл» о завершении расследования по делу неизвестные выложили в Google Docs 79 скриншотов из мессенджера WhatsApp с предполагаемой перепиской Кристиана Хорнера с одной из сотрудниц команды и отправили ссылку на архив более чем сотне журналистов и высшим руководителям «Формулы-1», включая исполнительного директора серии Стефано Доменикали и президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

В письме, озаглавленном как «доказательства по делу Кристиана Хорнера», предлагается ознакомиться с материалами «после недавнего расследования и заявления «Ред Булл».

Из опубликованной переписки можно сделать вывод, что общающиеся флиртуют. Кроме того, на представленных скриншотах видно несколько селфи Хорнера, а также картинки интимного характера.

Однако подлинность скриншотов пока невозможно подтвердить.

В ответ на «утечку» было выпущено заявление от имени Хорнера, в котором отмечается, что он не будет комментировать «анонимные предположения»:

«Повторю: я всегда отвергал обвинения. Я с уважением отношусь к независимому расследованию и сотрудничал с ним на каждом этапе. Это тщательное и справедливое расследование, проведенное независимым юристом, и оно завершилось отклонением поданной жалобы.

По-прежнему полностью сосредоточен на старте сезона».

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