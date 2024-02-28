В «Ред Булл» официально подтвердили окончание расследования в отношении Хорнера – руководитель команды полностью оправдан

Хорнера официально оправдали по итогам расследования «Ред Булл».

Согласно заявлению «Ред Булл», с Хорнера сняты все обвинения.

«Независимое расследование на основе обвинений, выдвинутых в адрес господина Хорнера, было завершено. Компания «Ред Булл» может подтвердить, что жалоба была отклонена.

У заявителя есть право на апелляцию. Однако в «Ред Булл» уверены, проведенное расследование было строгим, справедливым и беспрпистрастным.

Отчет о проведенном расследовании является конфиденциальным и содержит личную информацию задействованных сторон и третьих лиц, которые также помогали в расследовании. В связи с этим мы не будем в дальнейшем давать комментарии по данному вопросу – из уважения ко всем вовлеченным сторонам. Компания «Ред Булл» и дальше будет стремиться к поддержанию самых высоких стандартов на рабочих местах», – говорится в заявлении «Ред Булл».

Хорнер сохранил пост руководителя «Ред Булл» по итогам расследования (Sky Sports)