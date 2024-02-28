В «Ред Булл» официально подтвердили окончание расследования в отношении Хорнера – руководитель команды полностью оправдан

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнера официально оправдали по итогам расследования «Ред Булл».

Согласно заявлению «Ред Булл», с Хорнера сняты все обвинения.

«Независимое расследование на основе обвинений, выдвинутых в адрес господина Хорнера, было завершено. Компания «Ред Булл» может подтвердить, что жалоба была отклонена.

У заявителя есть право на апелляцию. Однако в «Ред Булл» уверены, проведенное расследование было строгим, справедливым и беспрпистрастным.

Отчет о проведенном расследовании является конфиденциальным и содержит личную информацию задействованных сторон и третьих лиц, которые также помогали в расследовании. В связи с этим мы не будем в дальнейшем давать комментарии по данному вопросу – из уважения ко всем вовлеченным сторонам. Компания «Ред Булл» и дальше будет стремиться к поддержанию самых высоких стандартов на рабочих местах», – говорится в заявлении «Ред Булл».

Хорнер сохранил пост руководителя «Ред Булл» по итогам расследования (Sky Sports)

24 комментария
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Отличные новости! Очень рад за Кристиана
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нормально так раскручивают американцы интерес к новому сезону, все по голливудским стандартам, ждем следующую серию - аппеляция пострадавшей, затем встречный иск Хорнера о клевете и дальнейшее расследование уже адвокатов и прокуратуры ))))))
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А к тому голландскому журналисту, который "лично" видел сообщения с домогательствами, вопросы будут?
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Теперь, по логике, из команды должны уволить, с записью в трудовой, эту мадам за клевету
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Ответ Volodya_A
Форду то хоть расскажут детали?
Только детали двигателя)
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Ответ hypnotoad94
А к тому голландскому журналисту, который "лично" видел сообщения с домогательствами, вопросы будут?
Хорнер вроде в суд на голландское издание подал за клевету
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"Тайские" 51% перевесили 49 "австрийских")))
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Форду то хоть расскажут детали?
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Редкий случай.
Чаще мужчине-руководителю придумали бы какое нибудь преступление.
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
То есть в невиновность Хорнера вы заведомо не верите? :)
Это была ирония. Я верю в невиновность, потому что не понимаю, каким надо быть идиотом, чтобы вляпаться в такую фигню
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это хорошая новость
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почему это не на главной?
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Ответ hypnotoad94
А к тому голландскому журналисту, который "лично" видел сообщения с домогательствами, вопросы будут?
вроде бы Хорнер куда-то уже подал иск
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Ответ Gonshic
нормально так раскручивают американцы интерес к новому сезону, все по голливудским стандартам, ждем следующую серию - аппеляция пострадавшей, затем встречный иск Хорнера о клевете и дальнейшее расследование уже адвокатов и прокуратуры ))))))
и суд с привлечением илона маска
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Что и требовалось доказать. Очередную квотницу заставили работать, бедняжечку. Молодец Хорнер, пожалуй лучший управленец!
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знай наших!
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Ну и хорошо видимо мадам накидывала либо косяк был несущественный
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
"Тайские" 51% перевесили 49 "австрийских")))
То есть в невиновность Хорнера вы заведомо не верите? :)
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Хорнер сначала какой то жалкий лимон пожалел, сейчас раскошелился наверно по полной, поэтому кина не будет а жаль))
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Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
То есть в невиновность Хорнера вы заведомо не верите? :)
думаю, что виновность или невиновность здесь играет вторичную роль
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Это была ирония. Я верю в невиновность, потому что не понимаю, каким надо быть идиотом, чтобы вляпаться в такую фигню
О, на самом деле это легко. При этом ты можешь быть реально невиновным. К сожалению, там, где касается харасмента - действует презумпция виновности - ты виноват, пока не доказано обратное.
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