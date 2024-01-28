«Заубер» почти наверняка поменяет состав пилотов в 2025 году (Form1la.uno)

Боттас и Чжоу могут потерять места в «Заубере».

По информации Formu1a.uno, в « » (ранее «Альфа Ромео») задумывались о смене состава уже в этом году, но не смогли заполучить интересовавших их гонщиков.

В команде, которая с 2026 года будет выступать в «Формуле-1» под маркой «Ауди» и получит заводской статус, всерьез рассматривали кандидатуры таких гонщиков, как и на замечу Чжоу Гуаньюю – с которым в итоге продлили соглашение.

Переход Хюлькенберга заблокировал Гюнтер Штайнер (теперь уже бывший руководитель «Хааса»), в то время как от кандидатуры Друговича решили отказаться уже в самой команде.

Ранее в прессе появлялась информация о сильном интересе « » к – который на данный момент не сумел договориться с «Феррари» о продлении контракта.

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