«Заубер» почти наверняка поменяет состав пилотов в 2025 году (Form1la.uno)
Боттас и Чжоу могут потерять места в «Заубере».
По информации Formu1a.uno, в «Заубере» (ранее «Альфа Ромео») задумывались о смене состава уже в этом году, но не смогли заполучить интересовавших их гонщиков.
В команде, которая с 2026 года будет выступать в «Формуле-1» под маркой «Ауди» и получит заводской статус, всерьез рассматривали кандидатуры таких гонщиков, как Нико Хюлькенберг и Фелипе Другович на замечу Чжоу Гуаньюю – с которым в итоге продлили соглашение.
Переход Хюлькенберга заблокировал Гюнтер Штайнер (теперь уже бывший руководитель «Хааса»), в то время как от кандидатуры Друговича решили отказаться уже в самой команде.
Ранее в прессе появлялась информация о сильном интересе «Ауди» к Карлосу Сайнсу – который на данный момент не сумел договориться с «Феррари» о продлении контракта.