Ландо Норрис о новом контракте с «Маклареном»: «Появилось желание покончить со всеми слухами»

Норрис прокомментировал продление контракта с «Маклареном».

Британец признал, что слухи о возможном переходе в другую команду лишь ускорили переговоры с « », что в итоге и привело к тому, что Норрис продлил свой контракт еще до начала сезона.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о предметном интересе к со стороны « » и « ».

«Общение идет постоянно – все друг с другом общаются. Каждый гонщик может о чем-то поговорить с другой командой. Но дело ведь не в том, что мы все время занимаемся обсуждением возможных контрактов. Скорее это вопрос того, что тебе может предложить одна команда, а что другая, ну и все в таком роде.

И это касается каждого гонщика. Все пилоты обсуждают с другими командами то, что однажды они бы могли поработать вместе и чего-то добиться, но дальше таких разговоров дело обычно не заходит. Так что да, в итоге мы довольно быстро опровергли все эти слухи.

Ну и, разумеется, как только вам начинают задавать подобные вопросы, вы начинаете обсуждать это внутри команды – мы общались с Андреа Стеллой, с Заком Брауном, с другими сотрудниками «Макларена». И после этого вы начинаете обсуждать уже свои дела, у вас появляется желание покончить со всеми этими слухами – потому что для команды это не самые приятные вопросы», – рассказал Норрис.

Норрис и «Макларен» объявили о продлении контракта