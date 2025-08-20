  • Спортс
  • Гельмут Марко о перспективах Антонелли: «К счастью для «Ред Булл», «Мерседес» не может позволить себе роскоши в виде молодежной команды»
3

Гельмут Марко о перспективах Антонелли: «К счастью для «Ред Булл», «Мерседес» не может позволить себе роскоши в виде молодежной команды»

Марко оценил перспективы Антонелли.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о разнице в подходе к работе с молодыми гонщиками между «Ред Булл» и «Мерседесом» на примере Андреа Кими Антонелли.

«Разница в том, что наши юниоры сначала выступают за «Рейсинг Буллз», и не сразу подвергаются максимальному давлению в «Формуле-1». А еще мы не создаем ажиотаж вокруг гонщика еще до того, как он сядет за руль болида «Ф-1».

Понятно, что у «Мерседеса» просто нет молодежной команды. И да, мне бы не хотелось комментировать то, как ведут дела другие команды.

Антонелли, безусловно, является очень быстрым гонщиком, но еще он очень мало. И еще странно – мы немного пообщались в отеле в Спа и он рассказал, что не чувствует полной уверенности за рулем болида, что он теряет контроль после того, как начинает атаковать.

Так что это в большей степени вопрос психологии, а также, судя по всему, у болида «Мерседеса» очень узкий диапазон рабочих настроек, и ситуация похожа на то, что происходит у нас в «Ред Булл».

Кими просто нужно больше времени на то, чтобы восстановиться – точно так же, как Лиам Лоусон вернул себе хорошую форму после возвращения в «Рейсинг Буллз». Но, к счастью для нас, «Мерседес» не может позволить себе роскоши в виде молодежной команды», – рассказал Марко.

Пиастри – король стабильности «Ф-1». 40 гонок подряд в очках – как он это делает?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМерседес
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
