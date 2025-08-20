Хуан-Пабло Монтойя: «На мой взгляд, Перес и Боттас – оптимальная пара пилотов для «Кадиллака»

Монтойя считает Переса и Боттаса оптимальным составом для «Кадиллака».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о том, каких гонщиков стоит пригласить команде «Кадиллак », которая готовится к первому для себя сезону в «Ф-1».

По мнению Монтойи, «Кадиллаку» стоит сделать ставку на Валттери Боттаса и Серхио Переса , а о поиске молодого таланта задуматься через 1-2 года.

«Да, на мой взгляд, это [Перес и Боттас] это оптимальная пара пилотов [для «Кадиллака»]. И мне кажется, что им стоит подписать одного из них на два года, а второго на один год.

Заполучить одного гонщика на 2-3 года, а также начать искать кого-то помоложе – гонщика на будущее. Потому что эти гонщики, которых они заполучат, будут очень хороши, но где-то через 2-3 года они начнут о завершении карьеры. Но для начала пути команды такая пара пилотов будет идеальной.

Если же выбирать кого-то одного из них двоих – я бы выбрал Чеко. Думаю, что Чеко подойдет им чуть лучше, хотя Боттас тоже очень быстрый гонщик. Это зависит от мотивации – потому что мотивированный Валттери очень быстр, и он может быть быстрее Чеко. Но у него многое зависит от того, как прошел день», – рассказал Монтойя.

