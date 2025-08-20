  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Берни Экклстоун: «Сильные выступления Бортолето должны пробудить интерес «Феррари»
2

Берни Экклстоун: «Сильные выступления Бортолето должны пробудить интерес «Феррари»

Экклстоун советует «Феррари» присмотреться к Бортолето.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что считает Габриэля Бортолето, который сейчас проводит свой дебютный сезон в составе «Заубера», весьма талантливым гонщиком.

По мнению Экклстоун, Бортолето может стать новой надеждой «Феррари».

«Я рад, что мы смогли помочь семье Бортолето с приходом в «Формулу-1». Такие ребята, как Габриэл – на вес золота.

Я думаю, что сильные выступления Бортолето за команду из середины пелотона вроде «Заубера» должны пробудить интерес «Феррари». Мне кажется, что следующий вопрос по составу пилотов итальянской команде нужно будет решать пилотом из Бразилии», – рассказал Экклстоун.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoБерни Экклстоун
logoФеррари
logoЗаубер
logoГабриэл Бортолето
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Аджар невероятно талантлив, но не надо слишком рано делать его напарником Ферстаппена»
7 минут назад
Ральф Шумахер: «Выбор пилотов – наименьшая из проблем «Кадиллака»
1сегодня, 15:18
«Нико бы гарантировал большое количество очков». Гельмут Марко – о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в «Ред Булл»
5сегодня, 13:15
Лиам Лоусон о целях на вторую половину сезона: «Стараться стабильно набирать очки»
сегодня, 11:48
Оливер Бермэн: «Надеюсь, «Хаас» сможет поддерживать такой уровень выступлений, и мы заработаем много очков во второй половине сезона»
сегодня, 11:16
«Кадиллак» подписал контракт с Боттасом (RN365)
16сегодня, 10:06
Хуан-Пабло Монтойя: «На мой взгляд, Перес и Боттас – оптимальная пара пилотов для «Кадиллака»
5сегодня, 09:26
Гельмут Марко о перспективах Антонелли: «К счастью для «Ред Булл», «Мерседес» не может позволить себе роскоши в виде молодежной команды»
14сегодня, 08:26
Хуан-Пабло Монтойя: «Двигатель «Ред Булл» может оказаться не так плох, как думают люди»
11вчера, 17:37
Андреа Кими Антонелли: «Мне очень повезло – в «Мерседесе» у меня есть возможность учиться, не испытывая давления со стороны»
5вчера, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
вчера, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
вчера, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24