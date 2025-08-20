Берни Экклстоун: «Сильные выступления Бортолето должны пробудить интерес «Феррари»
Экклстоун советует «Феррари» присмотреться к Бортолето.
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что считает Габриэля Бортолето, который сейчас проводит свой дебютный сезон в составе «Заубера», весьма талантливым гонщиком.
По мнению Экклстоун, Бортолето может стать новой надеждой «Феррари».
«Я рад, что мы смогли помочь семье Бортолето с приходом в «Формулу-1». Такие ребята, как Габриэл – на вес золота.
Я думаю, что сильные выступления Бортолето за команду из середины пелотона вроде «Заубера» должны пробудить интерес «Феррари». Мне кажется, что следующий вопрос по составу пилотов итальянской команде нужно будет решать пилотом из Бразилии», – рассказал Экклстоун.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
