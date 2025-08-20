Берни Экклстоун: «Сильные выступления Бортолето должны пробудить интерес «Феррари»

Экклстоун советует «Феррари» присмотреться к Бортолето.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал, что считает Габриэля Бортолето , который сейчас проводит свой дебютный сезон в составе «Заубера», весьма талантливым гонщиком.

По мнению Экклстоун, Бортолето может стать новой надеждой «Феррари».

«Я рад, что мы смогли помочь семье Бортолето с приходом в «Формулу-1». Такие ребята, как Габриэл – на вес золота.

Я думаю, что сильные выступления Бортолето за команду из середины пелотона вроде «Заубера » должны пробудить интерес «Феррари ». Мне кажется, что следующий вопрос по составу пилотов итальянской команде нужно будет решать пилотом из Бразилии», – рассказал Экклстоун.

