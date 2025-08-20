«Нико бы гарантировал большое количество очков». Гельмут Марко – о сорвавшемся переходе Хюлькенберга в «Ред Булл»

Хюлькенберг мог перейти в «Ред Булл» – рассказал Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что Нико Хюлькенберг мог оказаться в составе австрийской команды в конце 2020 года.

По словам Марко, кандидатуру немца всерьез рассматривали, но в итоге все-таки сделали выбор в пользу Серхио Переса .

«В тот момент Нико, если я не ошибаюсь, работал комментатором на Servus TV (принадлежит «Ред Булл »), так что мы уже были знакомы. И мы даже начали переговоры. Но затем Перес выиграл гонку в Бахрейне, кажется, и после этого внимание сместилось в его направлении.

Но я думаю, что вариант с Нико мог бы хорошо сработать, потому что они [с Ферстаппеном] всегда хорошо ладили. И да, Нико бы гарантировал большое количество набранных очков, а за рулем нашей машины он мог бы оказываться на высоких позициях», – рассказал Марко.

