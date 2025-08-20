Оливер Бермэн: «Надеюсь, «Хаас» сможет поддерживать такой уровень выступлений, и мы заработаем много очков во второй половине сезона»

Бермэн надеется на прогресс во второй половине сезона.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн поделился мнением о текущем положении команды, отметив, что ему удалось заметно улучшить выступления после обновлений болида, которые в «Хаасе» подготовили к Гран-при Великобритании .

«Я не чувствовал уверенности при управлении болидом до тех пор, пока команда не привезла обновления на Гран-при Великобритании. И с тех пор я прекрасно чувствую себя за рулем болида, и мне удается раз за разом повторять это. Вообще это сложно описать – ты все время стремишься, стремишься, стремишься к нему, и когда это происходит, ты чувствуешь нечто особенное.

Надеюсь, я и дальше смогу воссоздавать то чувство, которое испытывал за рулем болида в последних гонках. При этом возникали и сдерживающие факторы – в Сильверстоуне у меня был штраф, в Спа мы просто упустили свой шанс. Но у машины, очевидно, есть темп, большой потенциал. Надеюсь, мы сможем поддерживать такой же уровень выступлений и заработаем много очков во второй половине сезона», – рассказал Бермэн.

