Лиам Лоусон о целях на вторую половину сезона: «Стараться стабильно набирать очки»
Лоусон сообщил о целях на вторую половину сезона.
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, с каким настроем подходит ко второй половине сезона и какие цели должна ставить перед собой команда.
Лоусон, который неудачно провел старт сезона в «Ред Булл», после возвращения в «Рейсинг Буллз» четыре раза попадал в топ-10 в гонках и заработал 20 очков.
«Если честно – то просто заработать больше очков. У нас нет какой-то конкретной позиции, на которую мы могли бы нацелиться.
В нашей текущей позиции целью должно быть стараться стабильно набирать очки – это то, чего нам не хватало в первой половине сезона. Так что да, стабильно набирать очки – это моя цель», – рассказал Лоусон.
Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости