Лиам Лоусон о целях на вторую половину сезона: «Стараться стабильно набирать очки»

Лоусон сообщил о целях на вторую половину сезона.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал о том, с каким настроем подходит ко второй половине сезона и какие цели должна ставить перед собой команда.

Лоусон, который неудачно провел старт сезона в «Ред Булл », после возвращения в «Рейсинг Буллз » четыре раза попадал в топ-10 в гонках и заработал 20 очков.

«Если честно – то просто заработать больше очков. У нас нет какой-то конкретной позиции, на которую мы могли бы нацелиться.

В нашей текущей позиции целью должно быть стараться стабильно набирать очки – это то, чего нам не хватало в первой половине сезона. Так что да, стабильно набирать очки – это моя цель», – рассказал Лоусон.

Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и в карьере Питта. Как он перевернул индустрию?