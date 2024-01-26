Норрис и «Макларен» объявили о продлении контракта

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис продлил контракт с «Маклареном».

Как сообщается, новое соглашение Норриса с британской конюшней рассчитано на несколько лет. Предыдущий контракт истекал в конце 2025 года.

Предполагается, что новое соглашение будет рассчитано еще минимум на два года, до конца сезона-2027, и включает в себя опции продления.

Норрис выступает за «Макларен» с самого начала карьеры, когда дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году.

«Замечательное чувство – то, что я остаюсь в «Макларене». Я вырос в этой команде и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. И до настоящего момента это было весьма захватывающее путешествие, со своими взлетами и падениями. Но прошлый сезон доказал желание команды вернуться на вершину.

Зак Браун, Андреа Стелла и все остальные ребята за последний год проделали невероятную работу, и я уверен, что в составе «Макларена» я смогу бороться за победы», – рассказал Норрис.

«Он готов». «Макларен» расхваливает своего лидера – ваяет претендента на победы в «Ф-1»

3 комментария
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Хорошая новость для Переса
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отлично, значит надеюсь на Ало в РБ
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