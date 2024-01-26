Льюис Хэмилтон о завершении карьеры: «Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой»

Хэмилтон не собирается завершать карьеру в случае завоевания 8-го титула.

Пилот « » рассказал, что с трудом представляет себе окончание карьеры в «Формуле-1». И что ему будет трудно оставаться в чемпионате, работая на какой-то другой должности, но уже не будучи гонщиков.

«Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой. Но я не знаю, что ждет меня после «Формулы-1». Не думаю, что мне захочется и дальше заниматься активной деятельностью в «Формуле-1», но вообще посмотрим – никогда не говори никогда.

Но я не могу представить себе, что больше не буду управлять болидом, но при этом буду сидеть где-то в боксах. Я бы постоянно думал о том, что мог бы продержаться в «Ф-1» еще год.

Так что, наверное, будет лучше взять годичный перерыв, и уже после этого решить, захочу ли я вернуться.

Вообще возвращения гонщиков в «Ф-1» после перерыва меня не удивляет, поскольку мы видим, что это все чаще происходит с гонщиками, которые решили завершить карьеру, а потом передумали. В «Ф-1» вернулся , до этого возвращался .

Я также видел, что порой так делают спортсмены и в других видах спорта и с некоторыми из них я даже общался на эту тему. И они говорили: «Ты теряешь то, чем занимался всю свою жизнь – внезапно все это просто исчезает». Вполне могу себе представить, что это действительно колоссальная яма, в которую можно провалиться», – рассказал Хэмилтон.

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