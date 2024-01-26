Льюис Хэмилтон о завершении карьеры: «Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой»

Теги Михаэль Шумахер Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон не собирается завершать карьеру в случае завоевания 8-го титула.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что с трудом представляет себе окончание карьеры в «Формуле-1». И что ему будет трудно оставаться в чемпионате, работая на какой-то другой должности, но уже не будучи гонщиков.

«Я никогда не говорил, что восьмой титул станет для меня конечной точкой. Но я не знаю, что ждет меня после «Формулы-1». Не думаю, что мне захочется и дальше заниматься активной деятельностью в «Формуле-1», но вообще посмотрим – никогда не говори никогда.

Но я не могу представить себе, что больше не буду управлять болидом, но при этом буду сидеть где-то в боксах. Я бы постоянно думал о том, что мог бы продержаться в «Ф-1» еще год.

Так что, наверное, будет лучше взять годичный перерыв, и уже после этого решить, захочу ли я вернуться.

Вообще возвращения гонщиков в «Ф-1» после перерыва меня не удивляет, поскольку мы видим, что это все чаще происходит с гонщиками, которые решили завершить карьеру, а потом передумали. В «Ф-1» вернулся Фернандо Алонсо, до этого возвращался Михаэль Шумахер.

Я также видел, что порой так делают спортсмены и в других видах спорта и с некоторыми из них я даже общался на эту тему. И они говорили: «Ты теряешь то, чем занимался всю свою жизнь – внезапно все это просто исчезает». Вполне могу себе представить, что это действительно колоссальная яма, в которую можно провалиться», – рассказал Хэмилтон.

Афро, «британка» и брейды – эволюция причесок Льюиса Хэмилтона. Как менялся семикратный чемпион «Ф-1» и что значат все эти слова?

7 комментариев
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Пока Тото и Мерс готовы платить будет сидеть и титул тут совсем не причем. Ведь не титул красит человека, можно быть великим гонщиком, чемпионом с одним титулом, а можно остаться самовозником с кучей титулов которым грош цена.
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Надеюсь его конечная точка так и останется 6,5 титулов
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Хэмилтон: Я не говорил, что собираюсь завершать карьеру после завоевания 8 титула. Я хочу и 9 и 10 титул как минимум.
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мечтать не вредно, парень
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Ещё есть возможность закончить с шестью.
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Ответ Александр Деев
Надеюсь его конечная точка так и останется 6,5 титулов
7.95 скорее
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Ответ vk1985
Пока Тото и Мерс готовы платить будет сидеть и титул тут совсем не причем. Ведь не титул красит человека, можно быть великим гонщиком, чемпионом с одним титулом, а можно остаться самовозником с кучей титулов которым грош цена.
По сути не самовозный титул у него тоже есть.
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