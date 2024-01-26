Оскар Пиастри: «То, как быстро «Макларену» удалось переломить ситуацию по ходу прошлого сезона, превзошло все ожидания»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Зак Браун Оскар Пиастри Авто

Пиастри оценил прогресс команды в сезоне-2023.

Пилот «Макларена» признал, что не ожидал такого переворота по ходу чемпионата. Пиастри также отметил, что не ждал борьбы за подиумы в свой первый сезон в «Формуле-1».

«Я абсолютно уверен в Андреа (Стелле), в Заке (Брауне), которые отвечают за разные стороны ведения бизнеса. То, как быстро нам удалось переломить ситуацию по ходу прошлого сезона, превзошло все ожидания.

Лично на меня произвело сильное впечатление то, что на самих Гран-при у нас была очень сильная гоночная команда. А затем, когда нам потребовалось внести изменения, мы это сделали – и все сработало.

Обновления болида смогли дать нам то, на что мы рассчитывали, а в некоторых моментах даже превзошли наши ожидания. Я уж точно не ожидал, что так рано окажусь в таком положении, выступая за «Макларен»…

Да, цифры были такими, как мы и ожидали. Но мы не предполагали, что обновления так сильно поднимут нас в расстановке сил. Главное, что в самом начале мы не забывали о главной мысли. Да, мы оказались медленными и находились в конце пелотоне. Но мы понимали, что на самом деле нам нужно сделать не так уж много, чтобы вернуться в группу лидеров», – рассказал Пиастри.

Как пилоты «Ф-1» восстанавливаются после гонок? А что едят?

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