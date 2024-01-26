Норрис, Албон и Гасли – в списке кандидатов в «Феррари» на случай ухода Сайнса (CdS)
«Феррари» рассматривает нескольких гонщиков на замену Сайнсу.
Как сообщалось ранее, «Феррари» и Сайнс пока не могут договориться о новом контракте – в то время как действующее соглашение испанца рассчитано до конца 2024 года.
Сайнс хочет заключить с «Феррари» многолетний контракт, а в Скудерии пока не готовы дать таких гарантий.
По информации Corriere della Sera, в том случае, если с Сайнсом так и не удастся прийти к соглашению, «Феррари» может пригласить к себе другого гонщика. Отмечается, что в списке кандидатов у «Феррари» есть Ландо Норрис, Алекс Албон и Пьер Гасли.