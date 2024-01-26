Норрис, Албон и Гасли – в списке кандидатов в «Феррари» на случай ухода Сайнса (CdS)

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Пьер Гасли Александр Албон Ландо Норрис Авто

«Феррари» рассматривает нескольких гонщиков на замену Сайнсу.

Как сообщалось ранее, «Феррари» и Сайнс пока не могут договориться о новом контракте – в то время как действующее соглашение испанца рассчитано до конца 2024 года.

Сайнс хочет заключить с «Феррари» многолетний контракт, а в Скудерии пока не готовы дать таких гарантий.

По информации Corriere della Sera, в том случае, если с Сайнсом так и не удастся прийти к соглашению, «Феррари» может пригласить к себе другого гонщика. Отмечается, что в списке кандидатов у «Феррари» есть Ландо Норрис, Алекс Албон и Пьер Гасли.

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8 комментариев
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Сайнс недостаточно быстрый , чтобы быть лидером , но недостаточно медленный , и слишком амбициозный , чтобы быть вторым номером , поэтому Леклеру , на которого Феррари сделала ставку , он откровенно мешает . Поэтому ситуация в команде токсичная может быть , но это в любом случае при условии сильной машины , способной бороться за титул . Другое дело , что у Норриса тоже амбиций не меньше , но там хотя бы могут зарубиться с Леклером на счет чистого таланта и выявить лидера .
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Ответ Brigande
Ну для шоу конечно хорошо было бы Норриса , или неадеквата Окона например , но самой команде не нужен лишний икс фактор и тахикардия , и так дохрена проблем , а так да , Албон приемлемый вариант . Да даже Магнуссен с Халком вполне себе .
Можно взять Джованацци и не париться.
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а в итоге возьмут Сережу Перца, опытного бойца старожила ))))))))
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Ответ Brigande
Сайнс недостаточно быстрый , чтобы быть лидером , но недостаточно медленный , и слишком амбициозный , чтобы быть вторым номером , поэтому Леклеру , на которого Феррари сделала ставку , он откровенно мешает . Поэтому ситуация в команде токсичная может быть , но это в любом случае при условии сильной машины , способной бороться за титул . Другое дело , что у Норриса тоже амбиций не меньше , но там хотя бы могут зарубиться с Леклером на счет чистого таланта и выявить лидера .
Согласен. Поэтому надо брать кого-то из оставшихся. Голосую за Доктора Албона. Интересно было бы на него глянуть в Феррари , учитывая то, как он божил на Уильямсе в прошлом году.
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Ответ Анатолий Зубков
Согласен. Поэтому надо брать кого-то из оставшихся. Голосую за Доктора Албона. Интересно было бы на него глянуть в Феррари , учитывая то, как он божил на Уильямсе в прошлом году.
При чём тут певец?
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Ответ Jack 13th
Можно взять Джованацци и не париться.
Да уж Серджанта тогда, что-бы наверняка 😂
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Ответ ibra207
Да уж Серджанта тогда, что-бы наверняка 😂
Не, плохой вариант. Плох тот сержант, что не мечтает стать старшиной)) этот тоже захочет большего и будет ерундой заниматься
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