Норрис, Албон и Гасли – в списке кандидатов в «Феррари» на случай ухода Сайнса (CdS)

«Феррари» рассматривает нескольких гонщиков на замену Сайнсу.

Как сообщалось ранее, «Феррари» и пока не могут договориться о новом контракте – в то время как действующее соглашение испанца рассчитано до конца 2024 года.

Сайнс хочет заключить с «Феррари» многолетний контракт, а в Скудерии пока не готовы дать таких гарантий.

По информации Corriere della Sera, в том случае, если с Сайнсом так и не удастся прийти к соглашению, «Феррари» может пригласить к себе другого гонщика. Отмечается, что в списке кандидатов у « » есть , и .

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